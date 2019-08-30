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30.08.2019
Интерфакс-АВН

Прямое соглашение с Европейским космическим агентством о полетах на российских кораблях будет разработано - Рогозин

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Роскосмос планирует заключить с Европейским космическим агентством (ЕКА) прямое соглашение о полетах астронавтов из стран Евросоюза на российских кораблях, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"ЕКА готово отправлять своих астронавтов на МКС на российских пилотируемых кораблях. Поручение о разработке соответствующего прямого двустороннего соглашения Роскосмоса с ЕКА дано", - написал Рогозин в Twitter в четверг утром.

Ранее глава Европейского космического агентства Ян Вернер заявил "Интерфаксу", что приостановка использования российских "Союзов" для доставки европейских астронавтов на МКС связана с особенностями соглашений между ЕКА и NASA.

"У нас есть соглашение с NASA: мы поставляем им оборудование, и за это они предоставляют нам места по своей квоте. Мы не можем определять, на каких кораблях наши астронавты будут летать на МКС. В прошлом это были шаттлы, сейчас "Союзы". Теперь NASA готовится начать использовать корабли, разработанные SpaceX и Boeing", - сказал Вернер.

По его словам, в настоящее время есть соглашения о полетах на Международную космическую станцию между ЕКА и NASA и между Роскосмосом и NASA, но прямой договоренности между ЕКА и Роскосмосом нет.

26 августа глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, заявил, что агентство приостанавливает полёты своих астронавтов на российских "Союзах". При этом Пишель заявил, что ЕКА может вновь начать пользоваться российскими кораблями, если Роскосмос и NASA договорятся о перекрестных полетах.

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Страны
Россия
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ESA (ЕКА)
NASA
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Евросоюз
МКС
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