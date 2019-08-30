Новикомбанк и авиазавод "Прогресс" подписали соглашение о финансировании производства вертолета Ка-62

Владивосток. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Новикомбанк и АО "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках Международного аэрокосмического салона "МАКС-2019" подписали соглашения о финансировании российских вертолетостроительных предприятий: ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Сазыкина" (ААК "Прогресс", Приморский край) и ПАО "Роствертол".

Как сообщает в четверг пресс-служба холдинга, соответствующие документы подписали председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Средства, которые в рамках инвестпроекта получит авиазавод "Прогресс", прежде всего, будут направлены на создание условий для производства новейшего гражданского вертолета Ка-62.

"Общая сумма инвестиций составит 10 миллиардов рублей. Аналогичная сумма будет вложена в обеспечение производства вертолетной техники в ПАО "Роствертол", расположенного в Ростовской области", - говорится в сообщении.

Соглашения заключены в рамках укрепления стратегического партнерства Новикомбанка с "Вертолетами России".

"Банк активно сотрудничает с холдингом с 2011 года, предоставляя расчетное, кредитное, инвестиционное и финансовое обслуживание. Лимит кредитования, установленный для "Вертолетов России" в Новикомбанке, составляет 54,55 млрд рублей", - поясняется в сообщении.

Сообщалось, что "Вертолеты России" впервые представили на "МАКС-2019" опытный образец многоцелевого вертолета Ка-62.

Машина предназначена для выполнения широкого спектра задач: транспортировки грузов, спасательных операций и экстренной медицинской помощи, наблюдения и экологического мониторинга, а также работ в нефтегазовой отрасли и корпоративных перевозок. Устойчивость вертолета к низким и высоким температурам позволяют использовать его как на Крайнем Севере и в Арктике, так и в странах с жарким климатом.

Серийное производство вертолета готовится на ААК "Прогресс" имени Сазыкина в Арсеньеве (Приморский край). На данный момент на предприятии построено три опытных машины, которые предназначены для прохождения цикла летных испытаний.

Вертолет массой до 6,5 тонны может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 км, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью Ка-62 является применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолёта, а также снижается расход топлива.

Основным видом деятельности авиазавода "Прогресс" является производство вертолетов. В настоящее время предприятие выпускает боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и ведет подготовку к производству его корабельной версии - Ка-52К "Катран".

АО "Вертолеты России" владеет 93,64% акций авиазавода.