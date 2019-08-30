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30.08.2019
Интерфакс-АВН

ЕКА готово заключить с "Роскосмосом" соглашение для продолжения использования российских "Союзов" - глава агентства

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Ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-13"
Ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-13".
Источник изображения: ТАСС/Сергей Савостьянов

Жуковский. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Европейское космическое агентство может заключить с "Роскосмосом" соглашение о доставке "Союзами" европейских астронавтов на Международную космическую станцию в обмен на поставки оборудования, сообщил "Интерфаксу" глава ЕКА Ян Вернер.

"У нас есть соглашение с NASA: мы поставляем им оборудование, и за это американцы предоставляют нам места по своей квоте. Позавчера мы обсуждали этот вопрос с "Роскосмосом", и мы выразили готовность прийти к аналогичной договоренности с "Роскосмосом", - сказал Вернер.

По его словам, ЕКА готово к подобным обсуждениям, но "конкретное решение пока не принято".

26 августа глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, заявил, что агентство приостанавливает полёты своих астронавтов на российских "Союзах".

Как пояснил "Интерфаксу" Вернер, это связано с особенностями соглашения между ЕКА и NASA.

"Мы не можем определять, на каких кораблях наши астронавты будут летать на МКС. В прошлом это были "Шаттлы", сейчас "Союзы". Теперь NASA готовится начать использовать корабли, разработанные SpaceX и Boeing", - сказал глава агентства.

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