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30.08.2019
Интерфакс-АВН

Ракетчики ЮВО отработали нанесение удара по базам условных террористов на Ставрополье

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ростов-на-Дону. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Расчеты ОТРК "Искандер-М" ракетного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа в Краснодарском крае, были переброшены на полигон "Майкопский" в рамках проведения масштабного двустороннего командно-штабного учения, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" ракетного соединения 49-й общевойсковой армии, дислоцированного в Краснодарском крае, уничтожили базы условных террористов на Ставрополье. Электронные пуски ракетчики выполнили с территории полигона "Майкопский" в рамках проведения масштабного двустороннего командно-штабного учения под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее расчеты ОТРК "Искандер-М" соединения были переброшены на полигон, где совершили марш в позиционные районы, оборудовали огневые позиции, привели военную технику в боевое положение в рамках подготовки к выполнению учебно-боевых задач в ходе учений.

Координаты командных пунктов условного противника разведывательными подразделениями оперативно переданы на командный пункт ракетного соединения по средствам засекреченной военной связи. Расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар для уничтожения особо важных целей, находящихся на удалении нескольких сотен километров.

Ранее сообщалось, что соединения и воинские части трех общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии ЮВО задействованы в стартовавших в понедельник на юге страны масштабных двусторонних командно-штабных учениях.

Учебные мероприятия пройдут на 12 общевойсковых, морских и авиационных полигонах в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Ставропольском, Краснодарском краях и Республике Крым.

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