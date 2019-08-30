Sohu (Китай): Россия больше не главный враг США! Их сосед тайно построил семь авианосцев и доставил им немало хлопот

В стремлении стать мировым гегемоном Америка подкупала многих своих "младших братьев", которые были готовы проявлять покорность, так как США предлагали очень выгодные условия. Однако кое-кто из их "младших братьев" все же пошел наперекор, пишет "Соху", и построил семь "почти авианосцев". Это невольно заставляет задуматься о том, что Россия уже давно перестала быть главным противником США.

В стремлении к мировому господству США подкупили многих "младших братьев" на всех стратегических направлениях. Эти страны готовы проявлять покорность, так как Америка предлагает делать это на очень выгодных условиях, от которых просто невозможно отказаться. Например, чтобы укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, США тайно поддерживают не так давно образовавшийся Израиль. Америка высоко оценивает географическое положение этой страны. Чтобы переманить Израиль на свою сторону, США ежегодно отправляли туда военную помощь в огромных размерах.

Помимо Израиля всевозможную поддержку получала еще одна страна - Япония. США также придают ей большое значение из-за особенностей географического положения, позволяющего контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион. Таким образом, несмотря на ущерб, причиненный друг другу во время Второй мировой войны, после ее завершения, руководствуясь собственными интересами, страны решили начать сотрудничество.

Вторая мировая лишила Японию большей части ее национальной мощи, а после ее завершения страны разделили ее вооруженные силы и установили строгие ограничения для их развития. США были тогда самой мощной державой мира, поэтому их и назначили "ответственными" за Японию.

Для Японии было вполне логичным установить военное сотрудничество с США. Вторая мировая война показала, какой коварной может быть Япония, поэтому США ни на минуту не ослабляли контроль за вооруженными силами этой страны. И все же Япония сделала важный шаг: нарушила конституцию и построила семь "почти авианосцев".

Почему "почти"? Потому внешне они совершенно не похожи на обычные авианосцы, но их внутреннюю конструкцию и кили от авианосцев не отличить. Достаточно лишь слегка модифицировать эти корабли, чтобы "превратить" их в настоящие авианосцы.

Насколько сильными могут быть семь авианосцев? Для понимания, приведу один пример. США, как мощнейшая сверхдержава, располагает 11 авианосцами, в то время как большинство других стран не имеют возможности заняться разработками кораблей такого типа, а если и могут это сделать, то такие страны, как Россия, Великобритания и Франция, владеют всего одним или двумя авианосцами. Отсюда можно сделать вывод, что военно-морской флот Японии сильнее, чем у многих стран мира.

Больше пугает то, что "ответственные" за Японию Соединенные Штаты могут и вовсе не заметить происходящих с ней перемен. Этим можно косвенно объяснить растущую отстраненность в отношениях между двумя странами. История вражды между США и Японией наводит на мысль о том, что Россия уже давно перестала быть главным противником Америки.