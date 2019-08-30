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30.08.2019
Интерфакс-АВН

Военный самолет с инспекторами из США, Канады и Норвегии выполнил наблюдательный полет над Россией

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Saab_340_AEW
SAAB 340 AEW. Фото: www.flygplan.info.

Лондон. 29 августа. ИНТЕРФАКС - В рамках реализации международного Договора по открытому небу самолет ВВС Швеции Saab-340B с инспекторами из США, Канады и Норвегии в среду совершил восьмичасовой наблюдательный полет над территорией России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Маршрут полета самолета, вылетевшего с подмосковного аэродрома Кубинка, пролегал над районами Московской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областей.

В понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщила, что в рамках Договора по открытому небу в конце августа самолет шведских ВВС с наблюдателями из США, Канады и Норвегии выполнит инспекционный полет над территорией России.

"В период с 26 по 30 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Норвегии, Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка", - говорилось в публикации со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

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