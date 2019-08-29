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29.08.2019
Известия.ru

Глава Пентагона назвал условие возвращения Турции в программу F-35

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Источник изображения: Фото: TASS/ZUMA/Staff Sgt. Jensen Stidham

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США рассмотрят возможность возвращения Турции в программу создания истребителей F-35 только в том случае, если Анкара полностью избавиться от российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.

В ходе брифинга в среду, 28 августа, он подчеркнул, что просто отказа от эксплуатации ЗРС не достаточно, передает ТАСС.

"Им нужно будет полностью отказаться от систем С-400, убрать их из страны куда угодно, и тогда мы сможем рассмотреть это", — заявил Эспер.

Вашингтон в одностороннем порядке исключил Турцию из программы по производству F-35 в середине июля. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм тогда заявила, что американский истребитель не может сосуществовать с российской "платформой сбора разведданных", которая, как считает американская сторона, "будет использоваться для изучения передовых возможностей" самолета.

За несколько дней до этого президент США Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку Анкара согласилась на покупку российских С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок истребителей грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд, и четыре самолета из 100 уже поставлены.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года. Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО. Турецкие власти также неоднократно заявляли, что не откажутся от С-400, несмотря на недовольство Соединенных Штатов.

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С-400 Триумф
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