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29.08.2019
Известия.ru

Глава Пентагона заявил заявил о намерении сохранить ведомство аполитичным

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Leah Millis

Пентагон должен оставаться вне политики. С таким заявлением выступил на брифинге в среду, 28 августа, глава военного ведомства Марк Эспер.

"Я намерен сохранить Пентагон аполитичным", — сказал он.

Также он заявил, что в ведомстве существуют правила, которые запрещают ношение политической символики, и намерен следовать данным правилам дальше, пишет "РИА Новости".

Председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд ранее признал, что прошедший период был "довольно политическим", однако он отметил, что гордится профессионализмом американских военных.

21 декабря стало известно, что Джеймс Мэттис принял решение покинуть пост из-за расхождения взглядов с президентом США.

18 июня Трамп заявил, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан отказался возглавить военное ведомство. Глава государства отметил его "прекрасную работу" и поблагодарил за службу. По словам президента, и.о. министра обороны уходит, чтобы посвятить больше времени семье.

Марк Эспер официально вступил в должность министра обороны США после утверждения сенатом конгресса в конце июля.

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