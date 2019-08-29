Глава Пентагона анонсировал визит в Европу для обсуждения "агрессии России"

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что на следующей неделе прилетит в Европу, чтобы обсудить с союзниками по НАТО сдерживание России. Об этом он заявил, выступая на брифинге перед журналистами во вторник, 28 августа.

"На следующей неделе я посещу Европу для встреч с некоторыми союзниками по НАТО, где обсудим позиции США в Европе, а также наши продолжающиеся усилия по сдерживанию российской агрессии", — цитирует его "РИА Новости".

Ранее в августе командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен заявил, что США подбираются к российским границам, и это провоцирует и вынуждает Москву проводить военные учения. Он выразил обеспокоенность тем, что Норвегия находится в районе, где потенциально возможна конфронтация РФ и НАТО.