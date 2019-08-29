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29.08.2019
Военно-промышленный курьер

Террористы подготовили плацдарм в Азии и Африке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Потерпев военное поражение, ИГИЛ (запрещено в РФ) преобразуется в тайную сеть, которая активно действует в Сирии на подконтрольной правительству территории. То же самое происходило в Ираке в 2017 году с целью не допустить стабилизации и восстановления страны.

Об этом доложил членам Совета Безопасности директор Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, представляя соответствующий доклад Генерального секретаря.

Он также сообщил о стремительном пополнении рядов ИГИЛ и организаций, связанных с "Аль-Каидой" (запрещено в РФ), на западе Африки. Порядка 250400 боевиков действуют в Азии, включая иностранцев, а в Юго-Восточной Азии все чаще в планировании и осуществлении терактов участвуют женщины. Еще одна тревожная тенденция - целенаправленные нападения на места отправления религиозных обрядов, как это произошло в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке.

$ 300 млн - таков "бюджет", находящийся в распоряжении ИГИЛ, которая отнюдь не отказалась от идеи мирового господства и действует через свои "филиалы" или рекрутируя в свои ряды новых сторонников в разных странах. Еще одна проблема - возвращение из зон конфликта иностранных боевиков.

В Европе это главная угроза, плюс радикализация заключенных в тюрьмах. Так что, несмотря на то, что ИГИЛ не удается засылать своих сторонников в европейские страны, сохраняется опасность так называемого доморощенного терроризма.

По словам Владимира Воронкова, большую проблему представляют иностранные боевики-террористы, которые либо возвращаются домой, либо перемещаются в третьи страны. А их сегодня - от 24000 до 30000. Тысячи террористов вместе с семьями задержаны в Ираке и Сирии. Только в сирийском лагере "Аль-Холь" содержатся 70 тысяч человек, включая женщин и детей, которые могут быть связаны с группами, признанными в ООН террористическими.

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Страны
Ирак
Сирия
Шри-Ланка
Компании
ООН
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