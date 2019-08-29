В Цхинвале заявили об опасности возникновения нового вооруженного конфликта из-за действий Грузии на границе

Напряженные бои на улицах Цхинвала в августе 2008 года могли быть менее кровопролитными.

Цхинвал. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Южная Осетия обратилась к Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с предупреждением о реальной опасности возникновения нового вооруженного противостояния, говорится в заявлении МИД республики, распространенном в среду вечером.

МИД Южной Осетии выражает серьезную обеспокоенность в связи с предпринимаемыми Грузией шагами в отношении республики, сопровождающимися нарастанием присутствия грузинских силовых структур по всему периметру госграницы.

"Так, в непосредственной близи от жилых домов в селе Цнелис Знаурского района Республики грузинские вооруженные формирования, углубившись на территорию Южной Осетии, осуществляют силовое прикрытие незаконного строительства укрепленных военных объектов и инженерных коммуникаций. Учитывая масштабы производимых работ, абсолютно очевидно, что эта провокация готовилась заранее", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства.

МИД отмечает, что в Цхинвале расценивают эти действия как сознательное и демонстративное нагнетание обстановки на приграничных территориях, "чреватое серьезной дестабилизацией ситуации не только на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии, но и в регионе в целом".

"Считаем необходимым напомнить, что вооруженной агрессии в августе 2008 года также предшествовало строительство грузинской стороной военных укреплений по всему периметру территории Южной Осетии, сопровождавшееся замалчиванием наблюдателями ОБСЕ военных приготовлений Грузии, - говорится в заявлении. - К сожалению, подобное отношение к сегодняшней ситуации демонстрирует и Миссия наблюдателей ЕС, находящаяся в Грузии".

МИД расценивает предпринимаемые со стороны Грузии действия как выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии и заявляет, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты все соответствующие контрмеры по защите территориальной целостности Республики Южная Осетия и обеспечению безопасности её граждан.

"В этой связи Южная Осетия обращается к Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с предупреждением о реальной опасности возникновения нового вооруженного противостояния и дальнейшей эскалации ситуации и призывает всех участников процесса грузино-осетинского урегулирования оказать на грузинскую сторону соответствующее давление с тем, чтобы прекратить дальнейшее провоцирование напряженности", - заявляет МИД.