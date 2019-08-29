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29.08.2019
Интерфакс-АВН

Переброшенные в Европу стратегические бомбардировщики ВВС США B-2 провели тренировочные полеты над Атлантикой

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Бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit
Бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit.
Источник изображения: rg.ru

Лондон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Три стратегических бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit, прибывших накануне на авиабазу Фэрфорд в Великобритании, в среду совершили тренировочные полеты над Северной Атлантикой, сообщили британские авиационные ресурсы.

По имеющимся данным, два американских бомбардировщика B-2, способных нести ядерное оружие, выполнили четырехчасовые полеты к северу от Шотландии. Еще один американский стратег осуществил перелет в Исландию на авиабазу Кефлавик. После короткого пребывания там он должен вернуться в Англию.

Как сообщалось, во вторник три стратегических бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit совершили трансатлантический перелет в Британию с авиабазы Уайтмэн, которая расположена в американском штате Миссури. Стратегическое командование США сообщило, что бомбардировщики прибыли в Европу "для укрепления взаимодействия с ключевыми союзниками, повышения готовности и обеспечения сдерживания".

Тем временем в среду на авиабазу Фэрфорд также прибыл стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие. Западные наблюдатели не исключают, что переброска бомбардировщиков в Европу связана с начинающимися ежегодными натовскими военно-воздушными учениями Ample Strike.

Авиабаза Фэрфорд регулярно используется для размещения стратегической авиации ВВС США в Европе. Как сообщалось, в марте текущего года ВВС США перебросили в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие. Бомбардировщики совершили серию тренировочных полетов вблизи границ России в регионе Балтики.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
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