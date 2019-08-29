В Израиле заявили об атаке российскими хакерами главного конкурента премьера Нетаньяху на выборах

Иерусалим. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Мобильные телефоны израильского политика Бенни Ганца и нескольких его помощников подверглись мощной атаке неких российских хакеров, передают в среду израильские СМИ со ссылкой на данные IT-компании CGI Group.

По данным израильского "12-го канала", который ссылается на доклад этой частной компании, Ганц и его сотрудники подверглись "беспрецедентной по мощности атаке со стороны российских хакеров". При этом название группы хакеров не сообщается, как и примерная дата кибератаки.