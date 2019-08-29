В Израиле заявили об атаке российскими хакерами главного конкурента премьера Нетаньяху на выборах
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Stephane Mahe
Иерусалим. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Мобильные телефоны израильского политика Бенни Ганца и нескольких его помощников подверглись мощной атаке неких российских хакеров, передают в среду израильские СМИ со ссылкой на данные IT-компании CGI Group.
По данным израильского "12-го канала", который ссылается на доклад этой частной компании, Ганц и его сотрудники подверглись "беспрецедентной по мощности атаке со стороны российских хакеров". При этом название группы хакеров не сообщается, как и примерная дата кибератаки.
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