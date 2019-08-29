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29.08.2019
Интерфакс-АВН

В Пентагоне полагают, что войска США пока нужны Афганистану для обеспечения безопасности

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Военнослужащие армии США в провинции Кандагар, Афганистан
Военнослужащие армии США в провинции Кандагар, Афганистан.
Источник изображения: © Flickr / The U.S. Army

Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Афганистан в настоящее время не может обходиться без в американских войск для обеспечения безопасности в стране, заявил в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Джозеф Данфорд.

"При текущих обстоятельствах... мы с афганцами согласны в том, что некоторый уровень поддержки необходим, поэтому у нас сейчас есть силы в Афганистане", - заявил Данфорд на совместной пресс-конференции с министром обороны США Марком Эспером.

"В настоящее время, мы полагаем, что Афганистану нужна помощь, чтобы справляться с текущим уровнем насилия", - добавил Данфорд.

Ранее в среду представитель афганского президента Седик Седикки заявил, что Афганистан на данном этапе не может обходиться без поддержки иностранных военных в том, что касается обеспечения безопасности в стране.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Афганистан
США
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