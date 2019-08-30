Войти
30.08.2019
Интерфакс-АВН

Экс-глава Пентагона Мэттис видит больше опасности для США во внутренних разногласиях, чем во внешних врагах

402
0
0
Джеймс Мэттис
Джеймс Мэттис.
Источник изображения: GettyImages

Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что обеспокоенность у американцев должны вызывать серьезные разногласия внутри страны, а не внешние враги.

"То, что беспокоит меня как связанного с армией человека, - это не наши внешние враги, а наш внутренний раскол", - приводит издание The Wall Street Journal выдержки из книги Мэттиса, которая должна поступить в продажу 3 сентября.

"Все то общее, что у нас было, распадается на части", - пишет бывший министр.

По его словам, американцы стали делиться на "враждебные племена, которые движимы эмоциями и взаимным неуважением, что ставит под угрозу наше будущее".

В своей книге под названием Call Sign Chaos: Learning to Lead (с англ.: "Позывной сигнал "Хаос": Учимся руководить") Мэттис также рассказывает о причинах своего ухода с поста главы Пентагона. Он вновь указывает, что покинул пост из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом.

"Когда мои конкретные предложения и стратегические советы, в частности, относительно необходимости доверия нашим союзникам, перестали получать одобрение, я понял, что пришло время уйти в отставку", - бывший министр обороны.

Он отметил, что это решение далось ему непросто, так как он получал "безграничное удовольствие" от службы своей стране.

Американские СМИ напоминают, что Мэттис ушел в отставку вскоре после того, как Трамп объявил о выводе американского контингента из Сирии. По мнению Мэттиса, это было "предательством" по отношению к сирийским курдам.

Мэттис занимал пост министра обороны США с 2017 по 2019 год.

В разное время служил в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, заслужил прозвище "Бешеный пес" за непримиримое отношение к исламским экстремистам.

С 2010 по 2013 год Мэттис руководил Центральным командованием вооруженных сил США, однако из-за разногласий с Обамой по Ирану был отправлен в отставку.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Иран
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
05.08.2019
Афганистан и Ирак: что показали дебаты демократов в США
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
17.01.2018
Отношения устрашения
17.05.2017
"Новой перезагрузки между США и РФ не будет, она нежелательна"
13.12.2016
Первый шаг к большой войне
30.09.2016
"Обама отдал Ближний Восток России, Ирану и ИГ" (Politiken, Дания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 07:06
  • 1
Болтон заявил о готовности Вашингтона оказать содействие в утилизации российских боеприпасов в Приднестровье
  • 30.08 06:35
  • 7
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 30.08 05:37
  • 14
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 30.08 03:38
  • 1
Закрытые ангары-укрытия для авиационной техники на авиабазе Хмеймим
  • 30.08 03:21
  • 1
Полет нормальный: на защиту лайнеров от птиц потратят 5,6 млн рублей
  • 30.08 02:50
  • 5
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 30.08 02:26
  • 14
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 30.08 01:53
  • 4
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 30.08 00:11
  • 1
Появилось первое фото третьего авианосца Китая
  • 29.08 23:58
  • 3
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителя F-35
  • 29.08 23:16
  • 122
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 29.08 22:07
  • 1
Запуск ракеты "Протон" с двумя спутниками застрахуют на 2,146 млрд рублей
  • 29.08 21:40
  • 5
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 17:03
  • 1
Королевская наложница
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК