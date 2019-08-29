Войти
29.08.2019
ТАСС

Минобороны и РСК "МиГ" подпишут новый контракт на МиГ-35 в ближайшее время

889
0
0
МиГ-35
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Российская самолетостроительная корпорация уже запустила серийное производство этих истребителей

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ и Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) подпишут новый контракт на истребители МиГ-35 в ближайшее время, ведомство может закупить еще несколько десятков машин. Об этом сообщил на авиасалоне МАКС-2019 гендиректор предприятия Илья Тарасенко.

"Мы надеемся, что подпишем в ближайшее время этот контракт. Я надеюсь, что это будет несколько десятков машин", - сказал он.

Контракт на поставку первой партии многофункциональных истребителей МиГ-35 в количестве шести машин был подписан на форуме "Армия-2018" 22 августа 2018 года.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения "4++", который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания.

Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника. Он способен выполнять сложные многоцелевые задачи в условиях непрерывно меняющейся оперативной и тактической обстановки над полем боя и поражать воздушные, наземные и надводные цели.

Серийное производство МиГ-35 

РСК "МиГ" уже запустила серийное производство истребителей МиГ-35. "Серийное производство уже началось. Мы уже начали поставки самолетов с прошлого года, производство полностью развернуто, мы готовы обеспечивать все потребности как для Минобороны РФ, так и для других заказчиков", - сказал Тарасенко.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил о поступлении заявок от нескольких стран на покупку МиГ-35.

Взаимодействие России и Индии по "МиГ"

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" и индийская компания Texmaco подписали на авиасалоне МАКС-2019 соглашение о взаимопонимании в сфере сервисного обслуживания самолетов марки "МиГ".

"Соглашение направлено на развитие системы сервисного обслуживания самолетов марки "МиГ", а также реализации других проектов в соответствии с программой Make in India", - сообщили в РСК "МиГ".

РСК "МиГ" также ведет переговоры по заявке со стороны Индии о поставке 21 истребителя МиГ-29. "Заявка находится в статусе переговоров", - сказал Тарасенко в ответ на вопрос о контракте на самолеты с Индией.

Ранее издание The Economic Times сообщило, что ВВС Индии ведут переговоры о срочном приобретении у России 21 многоцелевого легкого истребителя МиГ-29 в связи с острой нехваткой самолетов истребительной авиации.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОАК
Ростех
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
МАКС-20XX
Похожие новости
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
20.02.2017
"Триумф для Индии": Дели проявляет интерес к продукции российского ОПК
15.02.2017
Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
01.07.2015
Крылья макетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 16:38
  • 3
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 29.08 16:17
  • 1
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК
  • 29.08 15:45
  • 1
Группа Кронштадт представила на МАКС-2019 три перспективных БПЛА
  • 29.08 15:25
  • 14
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 29.08 15:17
  • 1
Россия поставит Малайзии пять легких вертолетов VRT500
  • 29.08 15:14
  • 7
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 29.08 15:02
  • 1
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 29.08 13:34
  • 1
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 29.08 12:34
  • 3
Военные ВСУ ленивы, жадны и "повально пьют" - инструктор ВС США
  • 29.08 12:18
  • 39
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 29.08 10:57
  • 3
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 29.08 07:47
  • 8
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 29.08 01:34
  • 13
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 21:37
  • 15
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти