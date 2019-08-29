Минобороны и РСК "МиГ" подпишут новый контракт на МиГ-35 в ближайшее время

Российская самолетостроительная корпорация уже запустила серийное производство этих истребителей

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ и Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) подпишут новый контракт на истребители МиГ-35 в ближайшее время, ведомство может закупить еще несколько десятков машин. Об этом сообщил на авиасалоне МАКС-2019 гендиректор предприятия Илья Тарасенко.

"Мы надеемся, что подпишем в ближайшее время этот контракт. Я надеюсь, что это будет несколько десятков машин", - сказал он.

Контракт на поставку первой партии многофункциональных истребителей МиГ-35 в количестве шести машин был подписан на форуме "Армия-2018" 22 августа 2018 года.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения "4++", который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания.

Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника. Он способен выполнять сложные многоцелевые задачи в условиях непрерывно меняющейся оперативной и тактической обстановки над полем боя и поражать воздушные, наземные и надводные цели.

Серийное производство МиГ-35

РСК "МиГ" уже запустила серийное производство истребителей МиГ-35. "Серийное производство уже началось. Мы уже начали поставки самолетов с прошлого года, производство полностью развернуто, мы готовы обеспечивать все потребности как для Минобороны РФ, так и для других заказчиков", - сказал Тарасенко.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил о поступлении заявок от нескольких стран на покупку МиГ-35.

Взаимодействие России и Индии по "МиГ"

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" и индийская компания Texmaco подписали на авиасалоне МАКС-2019 соглашение о взаимопонимании в сфере сервисного обслуживания самолетов марки "МиГ".

"Соглашение направлено на развитие системы сервисного обслуживания самолетов марки "МиГ", а также реализации других проектов в соответствии с программой Make in India", - сообщили в РСК "МиГ".

РСК "МиГ" также ведет переговоры по заявке со стороны Индии о поставке 21 истребителя МиГ-29. "Заявка находится в статусе переговоров", - сказал Тарасенко в ответ на вопрос о контракте на самолеты с Индией.

Ранее издание The Economic Times сообщило, что ВВС Индии ведут переговоры о срочном приобретении у России 21 многоцелевого легкого истребителя МиГ-29 в связи с острой нехваткой самолетов истребительной авиации.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.