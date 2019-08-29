Началось серийное производство МиГ-35
Сборка истребителей МиГ-35 на авиационном заводе в Луховицах.
Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС
Серийное производство новейшего истребителя МиГ-35 уже началось, сообщил гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.
"Мы надеемся, что подпишем в ближайшее время (новый контракт). Я надеюсь, что это будет несколько десятков, но все зависит от потребности нашего заказчика", – передает слова Тарасенко РИА "Новости".
Он добавил, что купить МиГ-35 у России хотят страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что этими самолетами заинтересовалась Турция.
ВКС России получили первые МиГ-35 в начале июня, сообщалось, что еще четыре будут поставлены до конца года.
Сергей Гурьянов
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