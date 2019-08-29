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29.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Началось серийное производство МиГ-35

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Сборка истребителей МиГ-35 на авиационном заводе в Луховицах
Сборка истребителей МиГ-35 на авиационном заводе в Луховицах.
Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Серийное производство новейшего истребителя МиГ-35 уже началось, сообщил гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

"Мы надеемся, что подпишем в ближайшее время (новый контракт). Я надеюсь, что это будет несколько десятков, но все зависит от потребности нашего заказчика", – передает слова Тарасенко РИА "Новости".

Он добавил, что купить МиГ-35 у России хотят страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что этими самолетами заинтересовалась Турция.

ВКС России получили первые МиГ-35 в начале июня, сообщалось, что еще четыре будут поставлены до конца года.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
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