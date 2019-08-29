Началось серийное производство МиГ-35

Серийное производство новейшего истребителя МиГ-35 уже началось, сообщил гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

"Мы надеемся, что подпишем в ближайшее время (новый контракт). Я надеюсь, что это будет несколько десятков, но все зависит от потребности нашего заказчика", – передает слова Тарасенко РИА "Новости".

Он добавил, что купить МиГ-35 у России хотят страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что этими самолетами заинтересовалась Турция.

ВКС России получили первые МиГ-35 в начале июня, сообщалось, что еще четыре будут поставлены до конца года.

Сергей Гурьянов