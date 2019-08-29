Афганистан пока не готов обходиться без помощи иностранных военных, заявляют в Кабуле
Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo, Gregory Bull
Дубай. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Афганистан на данном этапе не может обходиться без поддержки иностранных военных в том, что касается обеспечения безопасности в стране, заявил в среду представитель афганского президента Седик Седикки.
"Мы все хотим увидеть когда-нибудь, как иностранные военные уходят из живущего в мире Афганистана. Однако пока что нам еще какое-то время потребуется присутствие иностранных военнослужащих в Афганистане, чтобы противостоять угрозам безопасности", - приводит его слова агентство ЭФЭ.
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