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29.08.2019
Интерфакс-АВН

Афганистан пока не готов обходиться без помощи иностранных военных, заявляют в Кабуле

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Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане
Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo, Gregory Bull

Дубай. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Афганистан на данном этапе не может обходиться без поддержки иностранных военных в том, что касается обеспечения безопасности в стране, заявил в среду представитель афганского президента Седик Седикки.

"Мы все хотим увидеть когда-нибудь, как иностранные военные уходят из живущего в мире Афганистана. Однако пока что нам еще какое-то время потребуется присутствие иностранных военнослужащих в Афганистане, чтобы противостоять угрозам безопасности", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Афганистан
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