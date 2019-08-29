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29.08.2019
Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" проведет ремонт ракет для белорусских С-300 и сервисное обслуживание комплексов "Тор-М2К"

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Боевые машины 9А331К на колесном шасси МЗКТ-6922
Боевые машины 9А331К на колесном шасси МЗКТ-6922 зенитного ракетного комплекса 9К332МК "Тор-М2К" новосформированного 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Белоруссии. Барановичи (Белоруссия), 01.12.2017.
Источник изображения: Александр Гончаров "Ваяр" / Денис Малышиц / Белорусская военная газета "Во славу Родины"

Жуковский. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Российское АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Минобороны Белоруссии заключили на авиасалоне "МАКС-2019" контракты на ремонт ранее поставленных Минску управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300, а также послегарантийное сервисное обслуживание зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К".

Со стороны Минобороны Белоруссии документ подписал заместитель начальника штаба вооружения Александр Шевченко, от АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе концерна.

"Это соглашение является для нас важной вехой в сфере сотрудничества с министерством обороны Республики Беларусь", - сказал Дзиркалн. По его словам, контракт заключен по линии международного договора о развитии военно-технического сотрудничества.

С-300 - система противовоздушной обороны дальнего действия.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Tор-М2
С-300
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
МАКС-20XX
Тор ЗРК
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