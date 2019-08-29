"Алмаз-Антей" проведет ремонт ракет для белорусских С-300 и сервисное обслуживание комплексов "Тор-М2К"

Жуковский. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Российское АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Минобороны Белоруссии заключили на авиасалоне "МАКС-2019" контракты на ремонт ранее поставленных Минску управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300, а также послегарантийное сервисное обслуживание зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К".

Со стороны Минобороны Белоруссии документ подписал заместитель начальника штаба вооружения Александр Шевченко, от АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе концерна.

"Это соглашение является для нас важной вехой в сфере сотрудничества с министерством обороны Республики Беларусь", - сказал Дзиркалн. По его словам, контракт заключен по линии международного договора о развитии военно-технического сотрудничества.

С-300 - система противовоздушной обороны дальнего действия.