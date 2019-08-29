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29.08.2019
Интерфакс-АВН

Россия готова стать гарантом выполнения соглашения между США и талибами, если поступит соответствующее обращение - МИД РФ

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Мария Захарова
Мария Захарова.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Москва готова выступить в качестве гаранта в соглашении между США и движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), если российской стороне поступит соответствующее обращение, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона готова выступить свидетелем подписания или гарантом выполнения соглашения между США и движением талибов, если соответствующее обращение сторон к нам поступит", - сказала Захарова в среду на брифинге в Москве.

"Вместе с тем, мы полагаем, что международный механизм обеспечения договоренностей должен быть определен в ходе переговоров между самими сторонами, а именно США и движением талибов, при соответствующих консультациях с потенциальными международными гарантами", - сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что очередной раунд переговоров между спецпредставителем Госдепа США по афганскому примирению и политическим офисом движения талибов, начавшийся 22 августа, пока не завершен.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Афганистан
Россия
США
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