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29.08.2019
Интерфакс-АВН

Сирийские военные при поддержке ВКС РФ действуют против боевиков строго в рамках Идлибской демилитаризованной зоны - МИД РФ

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На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Сирийские военные при поддержке российской авиации действуют исключительно в пределах Идлибской демилитаризованной зоны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

"В ответ на постоянные провокации террористов и в целях снижения угрозы для мирных граждан сирийская армия при поддержке российской авиации была вынуждена предпринимать ответные меры", - заявила Захаров на брифинге в среду.

"При этом необходимо подчеркнуть, что все эти действия проводятся строго в пределах демилитаризованной зоны, которая должна была быть создана еще год назад в соответствии с сочинским меморандумом от 17 сентября 2018 года", - подчеркнула она.

Во вторник, 27 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибской зоне деэскалации сирийские войска бомбят гражданские объекты, турецкие военнослужащие находятся в опасности. "К сожалению, с мая этого года правительственные войска (Сирии) осуществляют бомбардировки в отношении, в том числе, и гражданских объектов, нарушили это относительное спокойствие", - сказал Эрдоган во вторник по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он выразил сожаление, что "это затрудняет выполнение Сочинского меморандума". По его словам, более 500 человек уже погибли, около 1200 человек ранены, "сотни тысяч идлибцев были вынуждены покинуть свои дома". "Под предлогом борьбы с терроризмом правительственные войска (Сирии) наносят удары, что приводит к гибели местного населения. Здесь ситуация настолько усложнилась, что на данный момент наши военнослужащие находятся в опасности", - заявил президент Турции.

Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ).

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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