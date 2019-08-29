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29.08.2019
Интерфакс-АВН

Ряд стран ЕС ведут переговоры по новому российскому вездеходу-амфибии - "Швабе"

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Вездеход TERRANICA Dreamtrack
Вездеход TERRANICA Dreamtrack.
Источник изображения: www.terranica.com

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Новый вездеход-амфибию с автоматической коробкой передач презентовал холдинг "Швабе" на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2019", который работает в подмосковном Жуковском.

"Представленный автомобиль-амфибия собран на московском заводе "Сапфир", входящем в "Швабе". Специалисты "Сапфира" отмечают экспортный потенциал разработки. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными дилерами из СНГ и Европы, в частности, - Австрии, Хорватии и Польши", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Основное преимущество гусеничного вездехода, который получил название TERRANICA Dreamtrack, заключается в наличии автоматической коробки передач.

"Она минимизирует количество возможных застреваний на бездорожье из-за потери крутящего момента. Будучи единственным серийным вездеходом с рулевым колесом, транспортное средство интуитивно понятно и легко в управлении - даже для неопытного водителя", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, TERRANICA Dreamtrack "разгоняется до 80 километров в час и проезжает до 400 километров на одной заправке".

"Мощный салонный отопитель и предпусковой подогреватель обеспечивают комфортную эксплуатацию при температуре до минус 50 градусов по Цельсию. Вездеход оснащен мягкой длинноходной подвеской из деталей с низкой истираемостью и высокой ударопрочностью. Это, а также использование новейших разработок в области сверхпрочных полимеров, обеспечивает длительный пробег в тяжёлых эксплуатационных условиях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "дизельный двигатель с турбонаддувом позволяет развивать большой крутящий момент и мощность до 150 лошадиных сил".

"Двигатель устанавливается в паре с автоматической коробкой передач, что создает непрерывный крутящий момент для уверенного движения по пересеченной местности", - говорится в пресс-релизе.

По оценкам специалистов, "новый сверхпроходимый транспорт идеально подойдёт для нужд спасательных отрядов - в целях транспортировки людей по труднопроходимой местности".

"Целевая аудитория - охотники и рыболовы, любители экстремального туризма, компании-представители нефтегазового, энергетического, строительного и природоохранного сектора, службы неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов рассказал, что "сейчас разрабатывается план организации сборочного производства - оценка возможностей, подбор помещений, определение основных поставщиков комплектующих и подготовка выставочных образцов".

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Медицина
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