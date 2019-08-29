ЦПК получил около 300 обращений с начала набора в отряд космонавтов в июне

Не все из них подкреплены полным перечнем бумаг, отметил первый заместитель начальника ЦПК Максим Харламов

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Порядка 300 обращений по поводу открытого набора в отряд космонавтов поступило в Центр подготовки космонавтов (ЦПК). Об этом сообщил в среду на на пресс-конференции на авиасалоне МАКС-2019 первый заместитель начальника ЦПК Максим Харламов.

"Мы уже получили около 300 обращений. К сожалению, не все они подкреплены полным перечнем бумаг. Надеемся, что молодежь будет достаточно инициативной и доведет это дело до конца", - сказал Харламов.

По его словам, сейчас 30 пакетов документов для рассмотрения уже есть.

3 июня в России стартовал новый набор в отряд космонавтов. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре отметил, что госкорпорация ждет более активного участия в нем девушек.