Роботы облегчат человеку работу в космосе, но полностью его не заменят, считает космонавт Кононенко

Жуковский. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Роботизированные механизмы не станут полноценной заменой человека в космосе, считает лётчик-космонавт Олег Кононенко.

"Все люди, которые занимаются техникой, понимают, что робот в полном объёме никогда не заменит человека, даже хотя бы потому, что роботы работают по программам, которые написали люди", - сказал Кононенко, возглавляющий отряд космонавтов.

"Конечно, они существенно облегчат работу, они, возможно, возьмут самую опасную часть работы в космосе, но интеллект, мозги в космосе они не заменят", - отметил он.