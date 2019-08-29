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29.08.2019
Интерфакс-АВН

Роботы облегчат человеку работу в космосе, но полностью его не заменят, считает космонавт Кононенко

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Космонавт Олег Кононенко
Космонавт Олег Кононенко проводит эксперименты с 3D-биопринтером «Органавт» (Organ.Avt).
Источник изображения: hi-news.ru

Жуковский. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Роботизированные механизмы не станут полноценной заменой человека в космосе, считает лётчик-космонавт Олег Кононенко.

"Все люди, которые занимаются техникой, понимают, что робот в полном объёме никогда не заменит человека, даже хотя бы потому, что роботы работают по программам, которые написали люди", - сказал Кононенко, возглавляющий отряд космонавтов.

"Конечно, они существенно облегчат работу, они, возможно, возьмут самую опасную часть работы в космосе, но интеллект, мозги в космосе они не заменят", - отметил он.

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