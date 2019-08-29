Дмитрий Шугаев: представители США занимаются беспределом, оказывая давление на партнеров России по ВТС

ЦАМТО, 28 августа. Представители США занимаются беспределом, оказывая давление на традиционных и потенциальных партнеров России по военно-техническому сотрудничеству.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Сегодня американцы, прежде всего, выкручивают руки нашим партнерам и традиционным, и потенциальным. Не хочется штампы употреблять по поводу недобросовестной конкуренции, но это просто беспредел", – сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

По его словам, каждый день сотрудники посольств, военных миссий, представители Госдепа в разных странах приезжают к органам, ответственным за военно-техническое сотрудничество, и "не стесняясь" говорят о возможных негативных последствиях взаимодействия с Россией.

"Это беспрецедентно. Такого никогда не было, даже в самые худшие времена. Какое-то приличие элементарное было. Сейчас это вышло за рамки каких-то правовых отношений", – добавил Д.Шугаев.

В то же время, Д.Шугаев отметил, что "на примере той же Турции мы можем сказать, что санкции не работают в той мере, на которую они рассчитывали".

Тем не менее, по его словам, из-за санкций в сфере экспорта оружия есть "определенные проблемы". Но пути выхода, такие как переход на национальные валюты, "фактически дедолларизация", уже найдены.

"В долларах сегодня никто не рискует – ни мы, ни они (партнеры России). Это будет им (США) заведомый подарок. Мы благотворительностью в отношении американцев заниматься не собираемся. У нас есть различные варианты взаиморасчетов", – цитирует "РИА Новости" Д.Шугаева.

При этом он отказался комментировать, в какой валюте Россия рассчитывается с Турцией, отметив лишь, что с Анкарой "по взаиморасчетам все хорошо".