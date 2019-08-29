Войти
29.08.2019
ЦАМТО

Дмитрий Шугаев: представители США занимаются беспределом, оказывая давление на партнеров России по ВТС

894
0
0
Шугаев Дмитрий Евгеньевич
Шугаев Дмитрий Евгеньевич.
Источник изображения: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

ЦАМТО, 28 августа. Представители США занимаются беспределом, оказывая давление на традиционных и потенциальных партнеров России по военно-техническому сотрудничеству.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Сегодня американцы, прежде всего, выкручивают руки нашим партнерам и традиционным, и потенциальным. Не хочется штампы употреблять по поводу недобросовестной конкуренции, но это просто беспредел", – сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

По его словам, каждый день сотрудники посольств, военных миссий, представители Госдепа в разных странах приезжают к органам, ответственным за военно-техническое сотрудничество, и "не стесняясь" говорят о возможных негативных последствиях взаимодействия с Россией.

"Это беспрецедентно. Такого никогда не было, даже в самые худшие времена. Какое-то приличие элементарное было. Сейчас это вышло за рамки каких-то правовых отношений", – добавил Д.Шугаев.

В то же время, Д.Шугаев отметил, что "на примере той же Турции мы можем сказать, что санкции не работают в той мере, на которую они рассчитывали".

Тем не менее, по его словам, из-за санкций в сфере экспорта оружия есть "определенные проблемы". Но пути выхода, такие как переход на национальные валюты, "фактически дедолларизация", уже найдены.

"В долларах сегодня никто не рискует – ни мы, ни они (партнеры России). Это будет им (США) заведомый подарок. Мы благотворительностью в отношении американцев заниматься не собираемся. У нас есть различные варианты взаиморасчетов", – цитирует "РИА Новости" Д.Шугаева.

При этом он отказался комментировать, в какой валюте Россия рассчитывается с Турцией, отметив лишь, что с Анкарой "по взаиморасчетам все хорошо".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
29.08.2019
Россия и Турция приступили к обсуждению поставок Анкаре Су-35 и Су-57
29.08.2017
"Мне не было предписано совершать какие-то революции"
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
18.07.2017
Взлетная полоса
23.06.2017
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 16:38
  • 3
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 29.08 16:17
  • 1
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК
  • 29.08 15:45
  • 1
Группа Кронштадт представила на МАКС-2019 три перспективных БПЛА
  • 29.08 15:25
  • 14
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 29.08 15:17
  • 1
Россия поставит Малайзии пять легких вертолетов VRT500
  • 29.08 15:14
  • 7
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 29.08 15:02
  • 1
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 29.08 13:34
  • 1
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 29.08 12:34
  • 3
Военные ВСУ ленивы, жадны и "повально пьют" - инструктор ВС США
  • 29.08 12:18
  • 39
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 29.08 10:57
  • 3
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 29.08 07:47
  • 8
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 29.08 01:34
  • 13
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 21:37
  • 15
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти