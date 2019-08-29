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29.08.2019
ТАСС

Россия планирует в 2020 году выполнить 12 пусков ракет "Союз" со спутниками OneWeb

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Модель спутника OneWeb
Модель спутника OneWeb.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kim Shiflett

Конкретные даты и количество согласуются с заказчиком, уточнил гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Россия планирует выполнить в 2020 году 12 пусков ракет-носителей "Союз" со спутниками связи британской компании OneWeb. Об этом сообщил в среду ТАСС на авиасалоне МАКС гендиректор "Главкосмоса" (дочернее предприятие Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов.

"На 2020 год предварительно запланировано 12 пусков ракет-носителей "Союз" со спутниками OneWeb. Два из них - с космодрома Куру, остальные - с российских космодромов. Конкретные даты и количество согласуются с заказчиком", - сказал Лоскутов.

"Надо отметить, что с учетом большого количества запланированных пусков по программе OneWeb в следующем году нас ожидает насыщенная пусковая программа", - отметил он.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля в 00:37 мск и в тот же день успешно выведены на орбиту разгонным блоком "Фрегат".

В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Спутники будут работать в Ka и Ku-диапазоне радиочастотного спектра. В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур с опционом на пять дополнительных стартов.

Сотрудничество с Китаем

"Главкосмос" выполняет пять контрактов в рамках программы сотрудничества с Китаем в области космоса на период 2018-2022 годы, сообщил Лоскутов.

"В рамках раздела программы "Спутники и их применение" реализуются четыре контракта и согласовываются несколько новых. По разделу "Элементная база и материалы" идет плановое исполнение одного контракта", - сказал Лоскутов, не раскрыв детали этих контрактов.

Программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы была подписана в ноябре 2017 года между госкорпорацией "Роскосмос" и Китайским национальным космическим управлением в рамках 22-й встречи глав правительств двух стран. Программа включает шесть разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии, спутники и их применение, элементная база и материалы, сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), другие темы.

Для реализации проектов в рамках данной программы были созданы рабочие подгруппы по сотрудничеству в следующих областях: Луна и дальний космос, ракетные двигатели и ракеты-носители, электронная компонентная база космического назначения, дистанционное зондирование Земли, низкоорбитальные системы спутниковой связи.

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