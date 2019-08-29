В ФСВТС заявили о сохранении в силе контракта на поставку Индонезии истребителей Су-35

Жуковский. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Контракт с Индонезией на поставку российских многофункциональных истребителей Су-35 остается в силе, сообщил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"Интерес остается. Нам нужно некоторые технические вопросы контрактные дообсуждать, докрутить", - сказал Шугаев журналистам на авиасалоне "МАКС" в среду.

"Мы конечно понимаем, какое давление, какой прессинг оказывается на руководство Индонезии. Откровенно говоря, это не исключение. Сегодня американцы, прежде всего, выкручивают так руки нашим партнерам - и традиционным и потенциальным, что им не позавидуешь", - сказал Шугаев.

Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35 в феврале прошлого года - через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий.

Появлялась информация о том, что Индонезия может отказаться от российских Су-35 из-за американских санкций. Однако в конце октября прошлого года в кулуарах форума министров обороны стран АСЕАН глава военного ведомства Индонезии Рямизард Рякуду заявил о решении индонезийского правительства не выходить из соглашения о приобретении российских истребителей.