ВС России впервые в полевых условиях испытали централизованную систему заправки самолетов

В Минобороны отметили, что станция позволяет заправлять одновременно шесть самолетов менее чем за 10 минут

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Автоматизированная система централизованной заправки авиации топливом впервые была использована в полевых условиях российскими военными в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ, которые проходят на территории Центрального военного округа. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Впервые в полевых условиях используется автоматизированная система централизованной заправки топливом. В нее входят шесть заправочных агрегатов, насосный модуль в контейнерном исполнении и группа резервуаров вместимостью 400 кубометров", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что пропускная способность каждой заправочной станции - более 500 л в минуту, что позволяет заправлять одновременно шесть самолетов менее чем за 10 минут.

Кроме того, впервые был испытан перспективный топливозаправщик АТЗ-20, позволяющий заправить самолет менее чем за 5 минут, его пропускная способность - 1200 л в минуту.

Ранее в рамках учений 12 боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль "Европа - Западный Китай" в Татарстане.

Специальные учения материально-технического обеспечения проходят с 27 по 30 августа в Центральном военном округе под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. В них принимают участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов. В учениях задействованы силы и средства Центрального, частично Западного, Южного и Восточного военных округов, а также подразделения МТО Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.