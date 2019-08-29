The Diplomat (США): как недавние трения повлияют на участие Индии в военных учениях "Центр-2019"?

Комментируя предстоящие учения "Центр-2019", на которые Россия пригласила в качестве участников ряд стран, в том числе Китай, Индию и, возможно, Пакистан, автор отмечает, что, если Пакистан примет участие в этих учениях, Индия, скорее всего, воспримет это как свидетельство сближения Москвы с Исламабадом. Впрочем, вероятность того, что Индия в связи с этим предпримет радикальные шаги, крайне мала.

Ожидаемое участие Нью-Дели в предстоящих учениях на фоне напряженности в отношениях с некоторыми другими их участниками обусловит довольно интересную динамику

Россия готовится к проведению военных учений "Центр-2019", которые пройдут в середине сентября. Обычно в этих учениях принимают участие только российские вооруженные силы, однако в 2018 году Россия пригласила Китай присоединиться к ним, что стало свидетельством расширения их масштаба. В конечном счете, учения 2018 года оказались самыми масштабными в истории многонациональных учений, в которых были задействованы около 300 тысяч военнослужащих.

Что интересно, в этом году Россия пригласила и Индию принять участие в военных учениях. Индия приняла приглашение и, как ожидается, примет в них участие. Однако недавние трения между Индией и некоторыми другими участниками [учений] обусловят довольно интересную динамику на этом мероприятии.

Помимо Индии, Россия пригласила на эти учения несколько стран Центральной Азии - Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также Китай. Однако, как сообщает газета The Moscow Times, в этих учениях также примут участие военнослужащие из Пакистана. Между тем, одна индийская газета написала, что Пакистан не будет принимать участие в учениях "Центр-2019". В сообщении одной китайской газеты Пакистан тоже не упоминается. Таким образом, остается неясным, получил ли Пакистан приглашение, и примет ли он участие в этих учениях.

Как сообщает Министерство обороны России, в учениях "Центр-2019", которые пройдут в сентябре, примут участие около 128 тысяч военных, более 20 тысяч единиц техники, 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей. По некоторым данным, Нью-Дели собирается отправить на эти учения 140 своих военных.

Эти учения будут проходить в два этапа - оборонительный и наступательный. В рамках первого этапа военное руководство отработает вопросы управления войсками в ходе борьбы с терроризмом, отражение ударов средств воздушного нападения, а также ведение разведывательно-поисковых и оборонительных действий. Второй этап будет посвящен вопросам управления подразделениями во время массированного огневого удара, а также при наступлении на условного противника. Как сообщает Министерство обороны России, основные действия учений пройдут на восьми полигонах, среди которых будут задействованы общевойсковые полигоны "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чербаркульский", "Юргинский", "Алейский", а также полигоны войск ПВО "Ашулук" и "Сафакулево".

В том, что Индия приняла приглашение России, нет ничего удивительного: Нью-Дели стремится продемонстрировать, что приоритетом внешней политики Индии остается сохранение широкой сети связей. Россия остается для нее давним стратегическим партнером, с которым Индия продолжает поддерживать крепкие связи в военной сфере. Индийские вооруженные силы до сих пор сильно зависят от российского оружия, а Москва заинтересована в том, чтобы и дальше передавать Индии в лизинг свою военную технику, как, например, атомные подводные лодки класса "Акула".

Кроме того, Индия недавно приняла решение купить у России зенитные ракетные комплексы С-400, несмотря на яростные протесты США и на риск того, что покупка С-400 может поставить под угрозу будущие закупки американских истребителей Ф-35. Хотя Вашингтон тоже является важным партнером Индии, она не захотела выполнить требования США - особенно с учетом переменчивости политики администрации Трампа.

Индия также особо не возражала против того, чтобы участвовать в этих военных учениях вместе с Китаем. Индия и Китай недавно уже проводили совместные военные учения. Кроме того, Нью-Дели стремится улучшить отношения с Китаем после кризиса в Докламе 2017 года (в 2017 году в районе плато Доклам, расположенного на границе Бутана, Китая и Индии, произошло обострение территориального спора между Дели и Пекином, вызванное намерением Китая проложить дорогу через спорную территорию, - прим. ред.). Ожидается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и лидер Китая Си Цзиньпин проведут второй "неформальный" саммит в Индии - первый саммит прошел в прошлом году в китайском городе Ухань.

Тем не менее, недавний спор между Индией и Китаем, начавшийся из-за решения Индии отменить статью 370 конституции, и решение Нью-Дели сделать область Ладакх отдельной союзной территорией, которая будет управляться непосредственно из Нью-Дели, привели к ухудшению их отношений. Нью-Дели рассердился на Китай за его активные нападки на Индию в Совбезе ООН. Пока неясно, окажет ли все это какое-либо влияние на участие Индии в военных учениях "Центр-2019".

Если Пакистан тоже получил приглашение на эти военные учения, это станет еще одной проблемой, потому что Пакистан активно протестовал против решения Нью-Дели отменить статью 370 и именно Исламабад вынес этот вопрос на рассмотрение в Совбезе ООН. Если Россия пригласила Пакистан принять участие в этих военных учениях, Индия, скорее всего, воспримет это как очередное свидетельство сближения Москвы с Исламабадом. Индия уже недовольна поведением России в Совбезе ООН, и это обстоятельство еще больше огорчит Нью-Дели.

Вероятность того, что Индия предпримет какие-то радикальные шаги - к примеру, откажется от участия в учениях, - крайне мала. Но дискомфорт Индии, который уже нарастает, вероятнее всего, усилится, если на учения в Россию приедут военные из Пакистана.

Раджесвари Пиллай Раджагопалан (Rajeswari Pillai Rajagopalan)