Второй этап поставок имущества из состава ЗРС С-400 в Турцию завершится через несколько недель

Ракетный комплекс С-400 во время подготовки боевой техники к участию в военном параде.

ЦАМТО, 28 августа. Второй этап поставок имущества из состава ЗРС С-400 в Турцию завершится в течение нескольких недель. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Поставка С-400 в рамках второго этапа началась и продлится несколько недель, будет несколько десятков рейсов. Обучение турецких специалистов продолжается, в конце этого года – начале следующего мы эту работу завершим", – сказал Д.Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2019.Как напоминает агентство, ранее Минобороны Турции сообщило о начале второго этапа поставки элементов С-400. Первый этап завершился в июле, из РФ в Турцию прибыло 30 грузовых самолетов.

Как сообщил накануне генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, с 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих навыкам эксплуатации и работы на ЗРС С-400, 2 января – плановый срок окончания обучения.