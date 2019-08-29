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29.08.2019
ЦАМТО

Второй этап поставок имущества из состава ЗРС С-400 в Турцию завершится через несколько недель

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Ракетный комплекс С-400 во время подготовки боевой техники к участию в военном параде
Ракетный комплекс С-400 во время подготовки боевой техники к участию в военном параде.
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо

ЦАМТО, 28 августа. Второй этап поставок имущества из состава ЗРС С-400 в Турцию завершится в течение нескольких недель. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Поставка С-400 в рамках второго этапа началась и продлится несколько недель, будет несколько десятков рейсов. Обучение турецких специалистов продолжается, в конце этого года – начале следующего мы эту работу завершим", – сказал Д.Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2019.Как напоминает агентство, ранее Минобороны Турции сообщило о начале второго этапа поставки элементов С-400. Первый этап завершился в июле, из РФ в Турцию прибыло 30 грузовых самолетов.

Как сообщил накануне генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, с 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих навыкам эксплуатации и работы на ЗРС С-400, 2 января – плановый срок окончания обучения.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
МАКС-20XX
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