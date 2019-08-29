Контракты на поставку ракет BrahMos третьим странам могут заключить в конце 2019 года

Речь идет о дружественных России и Индии странах

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Контракты на поставку в третьи страны ракет производства индийско-российского совместного предприятия BrahMos могут быть подписаны в конце 2019 или начале 2020 года. Об этом сообщил в среду ТАСС на авиасалоне МАКС-2019 возглавляющий предприятие с индийской стороны Кумар Мишра.

"К нам обратились ряд стран с просьбой о поставке ракет BrahMos, мы проинформировали об этом министерства обороны России и Индии и сейчас ожидаем их разрешения на заключение контрактов. Мы надеемся и рассчитываем, что в конце текущего года или в начале следующего года у нас будут эти контракты", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, в какие страны будут поставлены ракеты BrahMos, Мишра сказал: "Это дружественные России и Индии государства".

Он также добавил, что технически имеется возможность довести дальность полета BrahMos до 800 км.

Сейчас крылатые ракеты BrahMos всех видов базирования имеют дальность 290 км.

"Мы уже испытали нашу ракету на дальность 400 км. Был успешный пуск", - напомнил собеседник агентства.

"Сейчас мы рассматриваем возможность получения разрешений от Индии и России на дальнейшее увеличение дальности полета BrahMos. Технически есть возможность довести дальность до 800 км, и такая задача перед нами стоит", - отметил глава совместного предприятия.

PJ-10 BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета. Разработана совместно российским НПО машиностроения (Реутов) и Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO). Является модификацией советской противокорабельной ракеты "Оникс". Название проекта образовано путем соединения названий двух рек - индийской Брахмапутры и российской Москвы-реки. Первый испытательный пуск BrahMos состоялся 12 июня 2001 года на полигоне Чанипур (штат Одиша, Индия).