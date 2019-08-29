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29.08.2019
ТАСС

Беспилотник "Охотник" испытают с вооружением в 2023-2024 годах

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Тяжелый ударный беспилотник "Охотник"
Тяжелый ударный беспилотник "Охотник".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Серийные поставки БПЛА в войска начнутся в 2025 году, уточнили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Испытания тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Охотник" в ударном варианте с различным вооружением пройдут в 2023-2024 годах. Об этом в среду на авиасалоне МАКС-2019 сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова.

"Основной объем летных испытаний ["Охотника"] планируется выполнить в период 2023-2024 гг., в том числе в ударном варианте с различными авиационными средствами поражения", - сказали в аппарате зампреда правительства.

Уточняется, что серийные поставки БПЛА в войска начнутся в 2025 году. "3 августа 2019 года выполнил первый полет прототип тяжелого разведывательно-ударного БПЛА "Охотник". Для доведения БПЛА до уровня серийного образца требуется большой объем испытаний. Серийные поставки для оснащения частей ВКС [планируются] начиная с 2025 года", - сказали в аппарате зампреда правительства.

Как отметили в аппарате, "Охотник" послужит "универсальной базовой платформой для размещения перспективных авиационных средств поражения, бортовых средств воздушной разведки и другого оборудования, что позволит в ходе серийного производства постоянно расширять функциональные возможности БПЛА".

Об "Охотнике"

Первый полет беспилотника, разработанного ОКБ Сухого, продолжался более 20 минут. Как сообщали в Минобороны, "Охотник" несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 м и успешно приземлился.

"Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, до конца 2019 года "Охотник" совершит еще несколько полетов, один из которых может пройти в полностью автономном режиме.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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