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29.08.2019
ЦАМТО

В Раде заявили, что "Укроборонпром" не смог заместить 40% комплектующих из России

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Компания Укроборонпром
Компания Укроборонпром.
Источник изображения: Укринформ

ЦАМТО, 28 августа. Госконцерн "Укроборонпром" заместил импорт комплектующих из России лишь на 60%. Об этом, как передает "РИА Новости", заявила Анна Коваленко, избранная депутатом Верховной рады Украины по списку пропрезидентской партии "Слуга народа".

"В системе ОПК есть много коррупционных рисков. Мы должны их уменьшить и восстановить доверие к предприятиям. Например, возможны злоупотребления при закупке комплектующих из РФ. Сегодня "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор замену не нашли", – сказала А.Коваленко в интервью интернет-изданию "Левый берег".

По ее мнению, нужно скоординировать работу спецслужб, финансировать соответствующие программы в профильных институтах. Депутат добавила, что на вооружении ВСУ до сих пор находится большое количество техники, производимой в России.

"Заменить ее на западные образцы пока не позволяет госбюджет – это дорого. Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения", – цитирует "РИА Новости" Анну Коваленко.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
ИТ
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