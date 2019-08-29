В Раде заявили, что "Укроборонпром" не смог заместить 40% комплектующих из России

ЦАМТО, 28 августа. Госконцерн "Укроборонпром" заместил импорт комплектующих из России лишь на 60%. Об этом, как передает "РИА Новости", заявила Анна Коваленко, избранная депутатом Верховной рады Украины по списку пропрезидентской партии "Слуга народа".

"В системе ОПК есть много коррупционных рисков. Мы должны их уменьшить и восстановить доверие к предприятиям. Например, возможны злоупотребления при закупке комплектующих из РФ. Сегодня "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор замену не нашли", – сказала А.Коваленко в интервью интернет-изданию "Левый берег".

По ее мнению, нужно скоординировать работу спецслужб, финансировать соответствующие программы в профильных институтах. Депутат добавила, что на вооружении ВСУ до сих пор находится большое количество техники, производимой в России.

"Заменить ее на западные образцы пока не позволяет госбюджет – это дорого. Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения", – цитирует "РИА Новости" Анну Коваленко.