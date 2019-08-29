МАКС-2019 в первый день своей работы стал площадкой для переговоров лидеров России и Турции

ЦАМТО, 28 августа. Президент России Владимир Путин вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 августа открыли авиакосмический салон МАКС-2019.

"Рад приветствовать участников и гостей Международного авиационно-космического салона. И прежде всего, нашего дорого друга, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана", – сказал В.Путин.

Ниже выступление В.Путина на открытии МАКС-2019 приведено в изложении пресс-службы Кремля.

"Уверен, что всех наших зарубежных партнеров и, конечно, наших турецких друзей, турецкую делегацию заинтересуют достижения российского авиапрома и это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Подчеркну, мы глубоко ценим международное внимание к российскому авиасалону, видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала нашей страны, ее уникальных традиций самолетостроения, которые позволяют России оставаться в числе мировых флагманов авиакосмической отрасли.

Мы понимаем, что перспективы авиастроения во многом зависят от широкой международной кооперации, от тесной интеграции разработок наших конструкторов, ученых, эффективного использования производственных мощностей.

Заинтересованы в том, чтобы МАКС укреплял свои позиции авторитетной площадки делового общения, обмена идеями и заключения взаимовыгодных контрактов. Вот уже в 14-й раз он собирает всех, кто неравнодушен к истории, настоящему и будущему летной техники, и, как всегда, гармонично сочетает яркое научно-практическое содержание и красочное шоу.

Здесь традиционно можно будет ознакомиться с продукцией ведущих авиационных предприятий разных стран мира, в числе которых сегодня отмечу особо ключевые аэрокосмические корпорации Китайской Народной Республики. КНР выступает партнером нынешнего авиасалона.

Среди инноваций МАКСа этого года, которые будут интересны и специалистам, и зрителям, – актуальные и перспективные разработки для беспилотных комплексов, для малой и деловой авиации, а также такие прорывные проекты в сфере гражданского авиастроения, как магистральный самолет МС-21, вертолеты Ми-38 и Ка-62.

Никого не оставит равнодушным и уникальная историческая экспозиция легендарных советских самолетов. Некоторые из них были найдены на местах боев Великой Отечественной войны и вновь поставлены на крыло.

И конечно, в программе МАКСа – зрелищная летная программа, выступления виртуозных пилотажных групп и демонстрационные полеты новейших российских летательных аппаратов.

Хотел бы поблагодарить всех, кто готовил 14-й Международный авиационно-космический салон и в ближайшие дни будет напряженно работать на его многочисленных площадках.

Желаю всем участникам и гостям МАКСа больших успехов, плодотворных встреч, контактов и "чистого неба" над головой".

С ответным словом на открытии МАКС-2019 выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (приведено в изложении пресс-службы Кремля).

"Господин президент, мой дорогой друг, господин Путин! Дорогие участники!

Хочу сердечно поприветствовать вас. Мне очень приятно находиться на открытии авиационно-космического салона МАКС-2019, находиться среди вас, дорогие участники. Еще раз хочу выразить благодарность господину Путину от своего имени, а также от своего народа за любезное приглашение. Мы считаем авиасалон МАКС-2019 одним из ведущих в своем роде.

В этом году мы провели 14-ю международную выставку оборонной промышленности IDEF-2019 (International Defence Industry Fair). Кроме того, в этом году мы проводим авиационный, воздушный и технический фестиваль "Технофест" в Стамбуле для привлечения внимания молодежи. В прошлом году мы впервые провели такой фестиваль, в котором приняли участие более 550 тыс. человек. В этом году мы проведем второй технофестиваль с 17 по 22 сентября, на котором ожидаем более миллиона участников. Хочу особо подчеркнуть, что мы приглашаем россиян на этот фестиваль и, конечно, в первую очередь, президента Путина.

Мы в прошедшие годы сделали очень много в авиационной сфере. Авиакомпания "Турецкие авиалинии" является одним из ведущих пассажирских перевозчиков. Наши аэропорты являются ведущими в Европе и принимают все больше гостей, туристов, пассажиров. "Турецкие авиалинии" совершают полеты в 124 страны, 258 маршрутов.

В этом году мы запустили первый этап одного из самых крупных аэропортов мира – Стамбульского аэропорта. Мы надеемся, что по завершении всех этапов строительства Стамбульского аэропорта мы сможем принимать в этом аэропорту 200 млн. пассажиров ежегодно.

С каждым годом мы увеличиваем экспорт авиационно-космической продукции, в этом плане мы являемся одной из самых быстроразвивающихся стран. За 2018 год уровень экспорта в авиационно-космической области составил 2,5 млрд. долл.

17 июля текущего года Европейское агентство по безопасности полетов выдало сертификат нашему УТС/УБС "Хуркус", который является машиной нового поколения в своем сегменте. Вертолет T-129-Х имеет большой экспортный потенциал. За короткое время мы также преодолели большой путь в сегменте беспилотников.

TF-X является нашим военным самолетом пятого поколения. Модель данного самолета мы показали в июне текущего года на выставке в Париже.

Дорогие и уважаемые гости! Тесное сотрудничество, диалог между Россией и Турцией опирается на исторические, глубокие, богатые корни. Продолжают биться рекорды по посещаемости нашей страны российскими туристами. В этом году мы ожидаем около шести миллионов российских туристов в нашей стране. Торговый оборот между нашими странами уже превышает 25 млрд. долл., но наша задача состоит в том, чтобы достичь цифры в 100 млрд. долл. Считаем, что наше сотрудничество с Россией придаст импульс новому развитию событий – как в авиационной сфере, так и в сфере космических технологий.

Завершая свою речь, хочу еще раз выразить благодарность господину Путину за его любезное гостеприимство.

Желаю, чтобы работа международного авиасалона МАКС-2019 достигла успеха. Еще раз хочу выразить благодарность за эту работу".

Путин и Эрдоган осмотрели статическую экспозицию военной и гражданской авиатехники, систем ПВО и павильон "Роскосмоса" на МАКС-2019

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Главы двух государств поднялись по приставной лестнице к кабине самолета и осмотрели ее.

Кроме Су-57, президенты России и Турции также осмотрели представленный на экспозиции истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38. Эту машину Путин и Эрдоган также осмотрели изнутри, поднявшись на борт. Затем они перешли к самолету-амфибии Бе-200, где В.Путин лично рассказал своему турецкому коллеге об основных его характеристиках.

Затем президенты поднялись на борт российского гражданского самолета МС-21-300. На борту они осмотрели кабину и салон новейшего российского лайнера.

Главы двух государств также посетили павильон "Роскосмоса", где им продемонстрировали продукцию НПО им.Лавочкина, РКК "Энергия" и "Энергомаша". В режиме телемоста президенты пообщались с членами экипажа Международной космической станции и поздравили их с проведением стыковки с кораблем "Союз МС-14".

Приветствуя гостей, глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил к юбилею Турецкой Республики организовать полет турецкого космонавта на орбиту. По его словам, "Центр подготовки космонавтов готов к этой работе. Если Вы ее поддержите, то мы приступим к ней немедленно".

Президент Турции Р.Т.Эрдоган ответил, что "мы присоединимся к этой работе. Еще раз хочу выразить благодарность от имени своей нации".

Президенты двух стран ознакомились также с экспозицией концерна ВКО "Алмаз-Антей", представленной в рамках авиасалона МАКС-2019.

Эрдоган поинтересовался на МАКС-2019 у Путина возможностью покупки Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 выразил заинтересованность в покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.

Состоялся следующий диалог:

"Это Су-57?.. А он уже летает?" – спросил Эрдоган у Путина во время осмотра экспозиции авиасалона.

"Летает", – подтвердил российский президент.

"А его можно купить?" – поинтересовался Эрдоган.

"Можете купить", – ответил Путин после небольшой паузы.

Путин и Эрдоган посмотрели авиашоу на МАКС-2019

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 посмотрели летную программу.

В программе, среди прочих образцов российской авиатехники, были представлены новинки – опытный образец среднемагистрального самолета МС-21-300, первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности и новейшие российские истребители пятого поколения Су-57.

Первой в небе над Жуковским появилась группа вертолетов Ми-171А2, Ми-26Т2В, "Ансат", Ка-32А11ВС, боевой ударный вертолет Ка-52, Ми-17В-5, Ми-24П, Ка-226.80. В летной программе участвовали также вертолеты Ми-28НМ и Ми-38Т.

В программе авиашоу МАКС-2019 впервые был представлен и пассажирский самолет МС-21-300. Дальность полета этого среднемагистрального самолета достигает 6 тыс. км, вместимость – от 163 до 211 пассажиров. Высокие летно-технические характеристики и снижение эксплуатационных расходов по сравнению с аналогами достигаются благодаря передовой аэродинамике, двигателям и системам последнего поколения.

Затем в небо над Жуковским поднялись самолет Як-152, истребитель МиГ-35, SSJ-100, а также группа из четырех истребителей пятого поколения Су-57, которые пилотировали летчики-испытатели "ОКБ Сухого" во главе с героем России Сергеем Богданом. Вместе с Су-34 и Су-35 они показали групповой пилотаж.

После авиашоу на МАКС-2019 состоялся основной раунд переговоров президентов двух стран.

О некоторых затронутых темах в ходе двусторонних переговоров Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган рассказали на совместной пресс-конференции.

Как и ожидалось, основное внимание стороны уделили сирийскому урегулированию.

В тоже время, был затронут и ряд других вопросов.

В частности, президент Турции сообщил, что "мы сегодня в ходе переговоров затронули многие вопросы, касающиеся оборонной промышленности. Обсудили, что мы можем сделать, какие шаги мы можем предпринять".

При этом Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что оборонной сфере "имеются очень положительные сдвиги".

Со своей стороны, президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил бесперебойность банковского обслуживания сделок.

По его словам, "ведется работа по подготовке межправсоглашения, нацеленного на дальнейшее расширение практики расчетов в национальных валютах во взаимной торговле. Рассчитываем на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок – мы сегодня тоже говорили об этом отдельно, обсудили этот вопрос, в том числе на министерском уровне".

На совместной пресс-конференции В.Путин также заявил, что обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность сотрудничества по истребителям Су-35.

По его словам, "речь шла не только о военном сотрудничестве или о сотрудничестве в военно-технической области, но и в гражданских областях, и в космосе, и в сфере авиации".

Он отметил, что речь шла также о возможности совместной работы по новому самолету Су-57.

Глава государства добавил, что Эрдогану понравилась вертолетная техника, в том числе Ми-38.

По словам В.Путина, многое заинтересовало турецких партнеров с точки зрения совместного производства.

"Кстати говоря, мы к этому готовы и по отдельным направлениям сейчас будем активно обсуждать это с партнерами", – сказал В.Путин.

В.Путин также заявил о готовности организовать полеты турецких летчиков на российских истребителях.

"Наши гости из Турции начали знакомиться с достижениями российского авиапрома, увидели летную программу. В ходе нее продемонстрировали многоцелевые истребители Су-35, истребитель пятого поколения Су-57. Мы готовы также организовать полеты турецких летчиков на истребителях Су-30СМ", – сказал он.

При составлении материала использованы сообщения агентства "РИА Новости".