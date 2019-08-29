Страны безъядерной зоны нуждаются в платформе для координации - представитель ООН

Нур-Султан. 28 августа. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Государствам, имеющим статус зон, свободных от ядерного оружия, нужна надежная платформа для обмена мнениями и координации, заявил заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам на встрече в казахстанской столице.

"Межзональная кооперация и дальнейшая координация между такими зонами в следующие пять лет чрезвычайна актуальна. Это эффективный инструмент по укреплению сотрудничества и такие институциональные и объединяющие инициативы, а также их задачи по реализации являются нашим взаимным интересом. Отсутствие постоянного взаимодействия не позволяет нам полностью реализовать потенциал этих зон", - сказал Маркрам на семинаре государств-членов зон, свободных от ядерного оружия в Нур-Султане в среду.

Представитель ООН выразил надежду на то, что "сегодняшний семинар позволит нам обсуждать текущие проблемы, а также достичь более тесного межзонального сотрудничества".

"В более широком контексте более долгосрочная цель - это создание надежной платформы по обмену мнениями и координация между такими зонами", - отметил он.

По словам представителя ООН, в настоящее время мир сталкивается с большими угрозами, и сам механизм нераспространения ядерного оружия становится хрупким.