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29.08.2019
ТАСС

Росрезерв отгрузил более 800 т продовольствия и материальных запасов на учениях МТО ВС РФ

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Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба министерства обороны РФ

На комбинате "Горный" в Свердловской области под личным руководством замминистра Булгакова прошла тренировка по отгрузке продовольствия в железнодорожный и автомобильный транспорт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Комбинаты федерального агентства "Росрезерв" отгрузили более 800 т продовольствия и материальных запасов на специальных учениях материально-технического обеспечения (МТО) ВС РФ на территории Центрального военного округа. Об этом в среду сообщили журналистам в департаменте информации и массовой коммуникации Минобороны РФ.

"В рамках специальных учений материально-технического обеспечения, проходящих под руководством заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, были задействованы все комбинаты федерального агентства "Росрезерв", содержащие запасы материальных средств в интересах Центрального военного округа. В целях отработки практических действий по выдаче из государственного материального резерва было отгружено более 800 т продовольствия и других материальных средств", - сообщили в ведомстве.

В департаменте добавили, что на комбинате "Горный" в Свердловской области под личным руководством замминистра Булгакова прошла тренировка по отгрузке продовольствия в железнодорожный и автомобильный транспорт.

"В рамках розыгрыша практических действий вневедомственной охраной во взаимодействии с подразделениями военной полиции осуществлено отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. При нападении диверсантам удалось поджечь один из автомобилей и нарушить контур охлаждения одного из хранилищ, в результате чего произошел выброс аммиака. Пожарный расчет предприятия совместно с пожарной командой МЧС приступил к тушению пожара и локализации утечки вредных веществ. Кроме того, для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим был задействован расчет центра аварийно-спасательных экологических операций АО "Эко-Спас", - рассказали в Минобороны.

Специальные учения материально-технического обеспечения проходят с 27 августа по 30 сентября в Центральном военном округе под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. В них примут участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов. В учениях будут задействованы силы и средства Центрального, частично Западного, Южного и Восточного военных округов, а также подразделения МТО Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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