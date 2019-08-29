Войти
29.08.2019
Интерфакс-АВН

Прикрытие гражданских и военных объектов от атак с воздуха отработали военные в трех регионах Дальнего Востока

616
0
0
ЗРК "Бук"
ЗРК "Бук".
Источник изображения: Минобороны РФ

Благовещенск. 28 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) отработали прикрытие военных и гражданских объектов от атак авиации, крылатых ракет и дронов в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, сообщает пресс-служба ВВО.

"По тревоге были подняты расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук", "Оса", переносных ЗРК "Игла" и зенитных установок "Шилка". На месте расчеты провели тренировки по обнаружению и уничтожению условных воздушных целей с производством электронных (учебных) пусков ракет", - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Игла ЗРК
Шилка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.02.2019
Учения войск ПВО стартовали в семи регионах Дальнего Востока
27.03.2018
Около четырех тысяч военных ВВО примут участие в учениях в Забайкалье
06.03.2017
К учениям войск ПВО в ВВО приступили около восьми тысяч человек
06.03.2017
Около 8 тыс. человек участвуют в учениях войск ПВО на пяти полигонах ВВО
17.02.2016
VIP-цели войсковой ПВО
01.04.2013
«Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ): Company Profile
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 16:38
  • 3
Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos
  • 29.08 16:17
  • 1
Конструкторы предложили заменить Ан-2 однодвигательным монопланом
  • 29.08 15:49
  • 1
Минобороны утроило сумму иска к ОАК
  • 29.08 15:45
  • 1
Группа Кронштадт представила на МАКС-2019 три перспективных БПЛА
  • 29.08 15:25
  • 14
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 29.08 15:17
  • 1
Россия поставит Малайзии пять легких вертолетов VRT500
  • 29.08 15:14
  • 7
Очередной "первый в мире" квантовый радар
  • 29.08 15:02
  • 1
Министерство обороны России выпустило запрос на новый противолодочный самолет
  • 29.08 13:34
  • 1
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии
  • 29.08 12:34
  • 3
Военные ВСУ ленивы, жадны и "повально пьют" - инструктор ВС США
  • 29.08 12:18
  • 39
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 29.08 10:57
  • 3
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 29.08 07:47
  • 8
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 29.08 01:34
  • 13
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 21:37
  • 15
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти