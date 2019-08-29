Прикрытие гражданских и военных объектов от атак с воздуха отработали военные в трех регионах Дальнего Востока

Благовещенск. 28 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) отработали прикрытие военных и гражданских объектов от атак авиации, крылатых ракет и дронов в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, сообщает пресс-служба ВВО.

"По тревоге были подняты расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук", "Оса", переносных ЗРК "Игла" и зенитных установок "Шилка". На месте расчеты провели тренировки по обнаружению и уничтожению условных воздушных целей с производством электронных (учебных) пусков ракет", - говорится в сообщении.