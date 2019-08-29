Пограничные патрульные корабли "Камчатка" и "Забайкалье" вошли в строй и перешли на Север

Как сообщили датские шипспоттеры, 20 августа 2019 года через Балтийские проливы проследовали из Балтийского моря, направляясь на Север, новые однотипные пограничные патрульные корабли 2-го ранга "Камчатка" и "Забайкалье" проекта 22120 Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. 26 августа оба корабля прибыли в Мурманск. Таким образом, построенные на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге пограничные патрульные корабли "Камчатка" и "Забайкалье" проекта 22120 были введены в состав Пограничной службы ФСБ России и убыли к месту постоянного базирования.

Пограничный патрульный корабль "Забайкалье" (заводской номер 053) проекта 22120 Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России проходит пролив Эресунн, направляясь из Балтийского моря на Север, 20.08.2019 (с) frankmh

Напомним, что данный проект 22120 (шифр "Пурга") был разработан ООО "ПКБ "Петробалт" в качестве большого таможенного судна по заказу Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ) по заданию 2005 года. После отказа ФТС РФ в 2009 году от данного проекта, финансирование проекта продолжилось со стороны Пограничной службы ФСБ России, причем первоначально единицы проекта 22120 классифицировались в Пограничной службе как пограничные патрульные суда (ППС).

Головное патрульное судно проекта 22120 с заводским номером 050 было заложено на ОАО "Морской завод "Алмаз" (в настоящее время - Василеостровская площадка ПАО СФ "Алмаз") изначально для ФТС РФ 25 июня 2006 года и после достройки для нового заказчика вошло в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 29 апреля 2011 года как ПС-581. Осенью 2011 года Северным морским путем судно перешло к месту постоянно базирования в Невельск на Сахалине, затем оно переименовывалось в ППС-824, затем в ПС-824, а в июле 2017 года получило название "Контр-адмирал Колчин Е.С.".

Второе патрульное судно ПС-825 модифицированного проекта 22120 с заводским номером 051 было начато постройкой на СФ "Алмаз" в апреле 2011 года, церемония закладки состоялась 25 ноября 2011 года. Судно вошло в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 5 июля 2013 года, в сентябре того же года также перейдя в Невельск на Сахалине. Судно некоторое время обозначалось как ППС-825, затем снова как ПС-825, а с сентября 2018 года носит название "Контр-адмирал Дианов".

В конце 2016 года СФ "Алмаз" был заключен с ФСБ России контракт на постройку еще одного патрульного судна (корабля) проекта 22120 с заводским номером 052, начальная (максимальная) цена контракта составляла 1,76364437 млрд рублей 44 копейки. Закладка патрульного судна "Камчатка" (заводской номер 052) по данному контракту была произведена на СФ "Алмаз" 24 мая 2017 года, корабль "Камчатка" был спущен на воду 17 мая 2018 года и вошел в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 23 ноября 2018 года.

В феврале 2018 года СФ "Алмаз" был заключен новый контракт с ФСБ России на строительство еще двух пограничных патрульных кораблей проекта 22120 с заводскими номерами 053 и 054, со сроком сдачи обеих в 2019 году. Церемония закладки обеих кораблей "Забайкалье" (заводской номер 053) и "Таймыр" (заводской номер 054) по данному контракту была произведена на заводе 30 мая 2018 года. Спуск на воду корабля "Забайкалье" был произведен в конце апреля 2019 года, а в июле корабль вошел в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, хотя официальных сообщений об этом не было. Теперь ППК "Камчатка" и "Забайкалье" осуществили совместный переход с Балтики на Север, откуда, видимо, проследуют к месту постоянного базирования на Дальний Восток ("Камчатка" должен совершить переход к месту базирования на Камчатку).

Корабль "Таймыр" (заводской номер 054) был спущен на воду без особой огласки в начале июля 2019 года.

Пограничный патрульный корабль "Камчатка" (заводской номер 052) проекта 22120 Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России проходит пролив Эресунн, направляясь из Балтийского моря на Север, 20.08.2019 (с) frankmh

Спущенный на воду на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" пограничный патрульный корабль "Таймыр" (заводской номер 054) проекта 22120, строящийся для Пограничной службы ФСБ России. Санкт-Петербург, 27.07.2019 (с) Curious / forums.airbase.ru