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29.08.2019
Lenta.ru

Ядерную систему "Борей" — "Булава" назвали неготовой

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Атомные подлодки (АПЛ) проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может указывать на недостаточную отработку или неготовность некоторых элементов системы "Борей" — "Булава", пишет в "Известиях" военный эксперт Дмитрий Болтенков.

"Впрочем, в этом нет ничего удивительного: данная система относится к четвертому поколению морских стратегических систем", — уверен он. По его словам, более сложную систему оружия, чем связка "атомная подводная лодка и баллистическая ракета", назвать затруднительно.

Эксперт заметил, что при пусках МБР с АПЛ, находящихся в приполюсных районах, особенно актуальными становятся вопросы навигации, гидрографии и связи. "В частности, для начала надо постараться найти полынью для осуществления запуска ракеты. Так что такие стрельбы являются проверкой готовности всей системы морских стратегических сил в целом", — пишет автор.

Болтенков напоминает, что, в отличие от субмарин проекта 955 "Борей", АПЛ предыдущего поколения проектов 667БДРМ или 667БДР регулярно проводят ракетные пуски из приполярных или полярных районов и из Охотского моря.

Таким образом эксперт прокомментировал парный ракетный пуск, проведенный 24 августа, когда АПЛ проекта 667БДРМ "Тула" и проекта 955 "Юрий Долгорукий" в рамках боевой подготовки выпустили МБР — первая субмарина из района полюса в Северном Ледовитом океане запустила Р-29РМУ2 "Синева", тогда как вторая из акватории Баренцева моря выстрелила Р-30 "Булава-30".

В июне The National Interest написал, что точности Р-30 "Булава-30", предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 "Борей", недостаточно для применения оружия в рамках сценария "первого удара", предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских МБР LGM-30 Minuteman.

В декабре 2018 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского, доктор технических наук Игорь Гладков заявил, что большое число опытных пусков ракеты Р-30 "Булава" объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.

МБР Р-30 "Булава-30" разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 "Борей". Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с АПЛ (включая последний) семь признаны неудачными, а два — частично-неудачными.

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Страны
Россия
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Украина
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Булава-30
Р-29Р
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Проекты
667
667БДРМ Дельфин
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Военные учения
Ядерный щит
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