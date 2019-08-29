Командующий армией: Россия разместила ядерные ракеты в 16 километрах от Норвегии (Dagbladet, Норвегия)

ДРСМД остался в прошлом: и США, и Россия уже вовсю испытывают ракеты средней дальности. Для Европы ситуация опасна как никогда, говорят эксперты. Превращаясь в стартовые площадки для американских ракет в рамках НАТО, европейские страны одновременно становятся и мишенью для России в случае конфликта. Российские ракеты размещены всего в 16 км от Норвегии, напоминает "Дагбладет".

Разворачивается новая опасная игра с ядерными ракетами средней дальности

В подкасте специализированной газеты Forsvarets forum ("Форум обороны") "Война и все такое" (Krig & Sånn) командующий норвежской армией Хокон Брюн-Ханссен (Haakon Bruun-Hanssen) рассказал, что Россия разместила ракеты средней дальности вдоль границы с Норвегией.

"Россия развертывает новые виды ядерного оружия средней дальности как вдоль границ прибалтийских стран, так и вдоль наших границ", - рассказал командующий норвежской армией Forsvarets forum.

"Совершенно очевидно, что размещение ракет средней дальности - это новая и очень опасная игра", - сказала старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики Юлие Вильхельмсен (Julie Wilhelmsen) газете Dagbladet.

Новая гонка вооружений

Вильхельмсен напоминает, что подписанный в 1987 году Договор о ракетах средней и меньшей дальности больше не действует. Это соглашение запрещало России и США иметь наземные ракеты средней дальности.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из соглашения, поскольку, по его мнению, Россия его не соблюдала.

В феврале этого года Владимир Путин высказал мнение, что договор нарушили США. И вот 2 августа ДРСМД остался в прошлом.

"Прошла всего пара недель после того, как ДРСМД прекратил действовать. Недавно США испытывали ракеты средней дальности, которые нарушали бы ДРСМД, если бы он все еще существовал, и Путин заявил, что Россия примет ответные меры, если США разместят эти ракеты в Европе. Экспертов тревожит, что ДРСМД перестал действовать, поскольку это может стать началом новой гонки вооружений. Возможно, она уже началась", - заявляет Вильхельмсен и продолжает:

"Это опасная для Европы ситуация. США могут разместить свои ракеты средней дальности в европейских странах вроде Польши или Норвегии, чтобы надавить на Россию. Но, становясь стартовой площадкой для американских ракет, европейские страны одновременно становятся и мишенью для России".

Однако сотрудница Норвежского института внешней политики подчеркивает, что ракеты еще не развернуты.

Мы делаем то же самое

В подкасте Forsvarets forum участвовала также Хедда Лангемюр (Hedda Langemyr), руководитель Форума по иностранным делам и безопасности.

Она подчеркивает, что вооружения наращивают не только русские.

"Мы ведь делаем то же самое. Сначала учения "Единый трезубец", а теперь временное размещение американского Второго флота ВМС в море на севере. Очевидно, что присутствие наращивают обе стороны", - сказала она Forsvarets forum.

Второй флот - оперативный флот ВМС США, в зону ответственности которого входит северная часть Атлантического океана. По плану, в 2020 году он начнет снова действовать, как во времена холодной войны.

На вопрос, не провоцирует ли Норвегия Россию, начальник обороны Хокон Брюн-Ханссен в подкасте отвечает:

"Что более провокационно? Американский авианосец в Норвежском море в тысяче километров от России или направленные на нас ядерные ракеты в 16 километрах от нашей границы?"

Однако Брюн-Ханссен по-прежнему считает, что Россия в ближайшее время не станет атаковать Норвегию ракетами. Тем не менее он осознает, что это новое оружие нацелено на Норвегию и европейские города, чего не было раньше, когда вооружения имели большую дальность.

Асле Хансен (Asle Hansen)