В Европе завершили сборку марсохода "Розалинд Франклин" совместной с РФ миссии "ЭкзоМарс"

Доставкой аппарата на Марс займется российская десантная платформа "Казачок"

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Европейские специалисты завершили продолжавшуюся полтора года сборку в Великобритании марсохода "Розалинд Франклин" миссии "ЭкзоМарс". Об этом сообщило во вторник Европейское космическое агентство (ЕКА). Согласно его данным, теперь аппарат, который на Красную планету доставит российская десантная платформа "Казачок", должен будет пройти испытания во Франции.

Последними на марсоход были установлены камеры высокой разрешающей способности, которым предстоит вести панорамную съемку, а также съемку поверхности Марса. Теперь, в ходе тестовых испытаний, которые в течение четырех месяцев будут проходить на заводах корпорации Airbus в Тулузе, марсоход и его приборы будут проверены на способность работать в условиях температур минус 120 градусов по Цельсию снаружи и минус 60 градусов внутри аппарата, причем в атмосфере, богатой углекислотой и при давлении в одну сотую долю от земного.

"ЭкзоМарс" - совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Старт миссии запланирован на июль 2020 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур.

Аппарат должен будет доставить к Марсу российскую посадочную платформу для отправки европейского марсохода на поверхность планеты. После схода марсохода платформа начнет работать как долгоживущая автономная научная станция.