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28.08.2019
Интерфакс-АВН

Могерини проведет в Хельсинки 28-29 августа неформальную встречу министров обороны стран ЕС

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Хельсинки
Хельсинки.
Источник изображения: © Flickr / Jonathan

Брюссель. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Двухдневный неформальный Совет ЕС на уровне министров обороны откроется в среду в Хельсинки под председательством высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерики Могерини, сообщила пресс-служба совета.

В коммюнике отмечается, что повестка дня встречи включает в себя рабочий ужин 28 августа по темам искусственного интеллекта и новым технологиям, а также рабочие сессии по климату и обороне и по координации совместных морских операций и миссий.

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Финляндия
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