Могерини проведет в Хельсинки 28-29 августа неформальную встречу министров обороны стран ЕС
Хельсинки.
Источник изображения: © Flickr / Jonathan
Брюссель. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Двухдневный неформальный Совет ЕС на уровне министров обороны откроется в среду в Хельсинки под председательством высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерики Могерини, сообщила пресс-служба совета.
В коммюнике отмечается, что повестка дня встречи включает в себя рабочий ужин 28 августа по темам искусственного интеллекта и новым технологиям, а также рабочие сессии по климату и обороне и по координации совместных морских операций и миссий.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости
07.08.2019
NATO (Бельгия): выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга в Центре стратегических исследований в Университете королевы Виктории в Веллингтоне