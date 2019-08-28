Вице-премьер Борисов сообщил о "неподдельном интересе" Турции к российской авиатехнике, системам РЭБ и ПВО

Борисов: "Показали лицом весь наш товар. Выбор за ними"

Жуковский. 27 августа. ИНТЕРФАКС - В России отмечают неподдельный интерес турецкой стороны к российской военной авиации и другим видам вооружений, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Показали лицом весь наш товар. Выбор за ними. Интерес у них не поддельный", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, удалось ли в рамках визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию достичь конкретных договоренностей по новым поставкам вооружений, в том числе по самолетам Су-35.

Он уточнил, что интерес турецкой стороны распространяется, в частности на авиационную технику, системы радиоэлектронной борьбы, средства ПВО.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сотрудничество по современной российской истребительной авиации.

"С точки зрения боевой авиации да, мы говорили о сотрудничестве по Су-35 (4++) и о возможной работе даже по новому самолету Су-57. У нас возможностей много, мы демонстрировали и новые системы оружий, и новые системы радиоэлектронной борьбы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом.

Он добавил: "Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнеров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства".

"Кстати говоря, мы к этому готовы и по отдельным направлениям сейчас будем активно обсуждать это с партнерами", - сказал президент РФ.