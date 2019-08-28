Войти
28.08.2019
Интерфакс-АВН

Вице-премьер Борисов сообщил о "неподдельном интересе" Турции к российской авиатехнике, системам РЭБ и ПВО

933
0
0
Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Минобороны РФ

Борисов: "Показали лицом весь наш товар. Выбор за ними"

Жуковский. 27 августа. ИНТЕРФАКС - В России отмечают неподдельный интерес турецкой стороны к российской военной авиации и другим видам вооружений, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Показали лицом весь наш товар. Выбор за ними. Интерес у них не поддельный", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, удалось ли в рамках визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию достичь конкретных договоренностей по новым поставкам вооружений, в том числе по самолетам Су-35.

Он уточнил, что интерес турецкой стороны распространяется, в частности на авиационную технику, системы радиоэлектронной борьбы, средства ПВО.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сотрудничество по современной российской истребительной авиации.

"С точки зрения боевой авиации да, мы говорили о сотрудничестве по Су-35 (4++) и о возможной работе даже по новому самолету Су-57. У нас возможностей много, мы демонстрировали и новые системы оружий, и новые системы радиоэлектронной борьбы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом.

Он добавил: "Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнеров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства".

"Кстати говоря, мы к этому готовы и по отдельным направлениям сейчас будем активно обсуждать это с партнерами", - сказал президент РФ.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
29.08.2019
Россия и Турция начали консультации по поставке истребителей
29.08.2019
"Важные переговоры": Россия и Турция обсуждают поставку истребителей
29.08.2019
МАКС-2019 в первый день своей работы стал площадкой для переговоров лидеров России и Турции
29.08.2019
Россия и Турция приступили к обсуждению поставок Анкаре Су-35 и Су-57
28.08.2019
Эрдоган приценился к Су-57
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 21:15
  • 12
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти
  • 28.08 20:16
  • 1
СМИ: Индия готова участвовать в учениях на территории России вместе с Пакистаном
  • 28.08 20:01
  • 12
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 19:48
  • 8
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 28.08 19:31
  • 7
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 28.08 19:24
  • 8
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 28.08 18:53
  • 1
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 28.08 18:35
  • 2
Раскрыто "истинное" назначение спрятанного в "Союз МС-14" робота Федора
  • 28.08 18:32
  • 2
Несущая конструкция развала России
  • 28.08 18:13
  • 9
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 28.08 18:01
  • 3
Эрдоган приценился к Су-57
  • 28.08 15:57
  • 37
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 28.08 15:22
  • 1
Ar Rai Al Youm (Великобритания): Путин сдерживает Трампа, Китай дает ему пощечину, а Иран прогоняет прочь
  • 28.08 14:57
  • 2
На МАКС-2019 показали модернизированный Ми-24П с современной РЛС
  • 28.08 13:46
  • 7
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник"