Сочинские договоренности РФ и Турции по Сирии выполняются, но есть проблемы - Шойгу

Жуковский. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Достигнутые в минувшем году в Сочи российско-турецкие договоренности по Сирии выполняются, однако в этом процессе много трудностей, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Они выполняются, но есть трудности, есть проблемы", - сказал он журналистам во вторник.

"Туда (в Идлибскую зону деэскалации - ИФ) были выведены, эвакуированы все группы, каковых было почти 37 тысяч человек из всех остальных зон деэскалации, которые у нас были и на юге, и в центре, и рядом с Дамаском. Сегодня осталась одна, она работает, работает, на мой взгляд, напряженно, не просто, сложно", - отметил Шойгу.

Он напомнил, что Россия и Турция ведут патрулирование Идлибской зоны.

"Но мы не могли смотреть безучастно на то, что из южной части зоны деэскалации идут постоянные вылазки, постоянные обстрелы, поэтому мы уведомили наших турецких коллег о том, какие действия мы предпринимали и предпринимаем", - продолжил министр.