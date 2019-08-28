Роскосмос может поставить ракетные двигатели в Китай и приобрести там электронику

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что также возможно взаимодействие и в сфере национальных навигационных систем

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Роскосмос может приобрести в Китае часть необходимой радиоэлектроники, Россия со своей стороны может поставлять в КНР ракетные двигатели и выводить китайские спутники. Об этом во вторник сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на полях авиасалона МАКС-2019.

"Сотрудничество может быть самым разным - от выведения нашими ракетами космических аппаратов Китая в случае развертывания многоспутниковой группировки до возможных поставок ракетных двигателей со стороны России. Со стороны Китая, соответственно, поставка части радиоэлектронной техники, которая нам может подойти и в которой мы можем нуждаться", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о перспективах российско-китайского сотрудничества в космосе.

Кроме того, возможно взаимодействие и в сфере национальных навигационных систем. "Это и сотрудничество в сфере взаимодействия ГЛОНАСС и навигационной системы "Бейдоу", размещение станций наших в Китае и китайских - на территории Российской Федерации", - добавил глава Роскосмоса.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.