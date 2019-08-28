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28.08.2019
ЦАМТО

Ростех впервые представил экспортный образец БЛА "Корсар" на МАКС-2019

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БЛА "Корсар"
БЛА "Корсар".
Источник изображения: Александр Щербак/ТАСС

ЦАМТО, 27 августа. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех на МАКС-2019 впервые представил экспортный образец беспилотника "Корсар" с набором целевых нагрузок. БЛА "Корсар" получил необходимые разрешения для поставки на экспорт, и будет предлагаться зарубежным заказчикам.

Комплекс "Корсар", разработанный КБ "Луч" (входит в "Росэлектронику"), в экспортном исполнении обеспечивает радиус действия не менее 100 км, диапазон скоростей – от 100 до 180 км/ч, продолжительность полета – не менее 7,5 часов. Рабочая высота полета БЛА – от 100 до 4000 м. Взлетная масса комплекса составляет 200 кг, размах крыла – 6,5 м, длина фюзеляжа – 4 м. "Корсар" может быть укомплектован оптико-электронными системами, радиолокационной станцией, цифровой аэрофотокамерой, метеорологическим оборудованием, а также транспортным модулем.

"Главным преимуществом комплекса является открытая архитектура, позволяющая адаптировать его возможности под решение различных задач, от разведки погоды и аэрофотосъемки, до поиска целей и транспортировки грузов. Таким образом, наш беспилотник с полным комплектом полезных нагрузок заменяет целый парк БЛА различной специализации", – сообщили в радиоэлектронном кластере Госкорпорации Ростех.

В рамках проекта "Корсар" созданы инновационные системы электрогенерации, малогабаритная система запуска двигателя и электронный регулятор силовой установки беспилотного летательного аппарата. Другим его преимуществом является сетецентрический принцип организации информационной сети, использованный разработчиками для обеспечения связи БЛА с центром управления и иными абонентами. Реализованная на беспилотнике коммуникационная система формирует с другими воздушными и наземными объектами защищенную сеть, через которую информация без задержки и потерь передается получателю, сообщает пресс-служба ГК "Ростех".

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Корсар БЛА
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