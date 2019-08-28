ЦАМТО, 27 августа. Обучение турецких специалистов навыкам эксплуатации и работе на ЗРС С-400 начнется 1 сентября. Об этом, как передает "РИА Новости, доложил президентам России и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"С 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих с окончанием в конце года, 2 января – плановый срок окончания обучения. После этого Турецкая Республика сможет использовать по своему прямому назначению систему С-400", – сказал Я.Новиков в ходе осмотра экспозиции концерна, представленной в рамках авиасалона МАКС-2019.

Он уточнил, что компания готова к переговорам по дальнейшим поставкам. "Готовы к дальнейшим переговорам по дальнейшим поставкам", – добавил он.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что начался второй этап поставки имущества из состава ЗРС С-400 в Турцию. Первый этап поставки элементов С-400 в Турцию завершился в июле. Из России прибыло 30 грузовых самолетов, передает "РИА Новости".