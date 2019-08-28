Путин рассчитывает на интерес Турции к продукции российского авиапрома

Жуковский. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган открыли во вторник в подмосковном Жуковском Международный авиакосмический салон "МАКС-2019".

"Рад приветствовать участников и гостей Международного авиационно-космического салона. И прежде всего, нашего дорого друга, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана", - сказал Путин.

Он выразил уверенность, что "достижения отечественного авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России заинтересуют турецких партнеров".

"Это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул российский лидер, отметив, что Москва глубоко ценит международное внимание к российскому авиасалону.

"Видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала нашей страны и уникальных традиций самолетостроения, что позволяет России оставаться в числе флагманов авиакосмической отрасли", -сказал глава государства.

По мнению Путина, перспективы авиастроения во многом зависят от широкой международной кооперации, от взаимодействия конструкторов, ученых, эффективного использования производственных мощностей. "Заинтересованы в том, чтобы "МАКС" укреплял свои позиции авторитетной площадки делового общения, обмена идеями и заключения взаимовыгодных контрактов", - сказал президент.

Российский лидер напомнил, что авиакосмический салон уже в четырнадцатый раз собирает неравнодушных к истории, настоящему и будущему летной техники. По его мнению, салон всегда гармонично сочетает яркое научно-практическое содержание и красочное шоу.

Путин отметил, что на этой площадке традиционно можно ознакомиться с продукцией авиационных предприятий разных стран, в том числе Китая, который является партнером нынешнего авиасалона.

"Среди новаций "МАКСа" этого года, которые будут интересны и специалистам, и зрителям, - актуальные и перспективные разработки для беспилотных комплексов, для малой и деловой авиации, а также такие прорывные проекты в сфере гражданского авиастроения как магистральный самолет МС-21, вертолеты Ми-38 и Ка-62", - уточнил российский лидер, добавив, что уникальная историческая экспозиция легендарных советских самолетов также не должна оставить никого равнодушным.

Он отметил, что многие из этих исторических экспонатов были найдены на местах боев Великой Отечественной войны и вновь поставлены на крыло. Упомянул Путин и летную программу, включающую выступления виртуозных пилотажных групп и демонстрационные полеты новейших авиационных разработок.