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28.08.2019
Интерфакс-АВН

Эрдоган осмотрит истребитель пятого поколения Су-57 на "МАКС-2019"

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 презентуют во вторник президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов на полях авиасалона "МАКС-2019".

"Будем показывать и Су-57, и Су-35", - сказал Борисов.

"Перспективы поставок как раз зависят от показа, подождите немного", - сказал вице-премьер.

В "Рособоронэкспорте" на днях сообщили, что новейший истребитель получил всю необходимую экспортную документацию - теперь Су-57Э смогут предлагать иностранным заказчикам.

В связи с предстоящими переговорами двух президентов России и Турции СМИ делают предположения о том, будут ли они обсуждать возможную закупку истребителей Су-35, объявят ли об очередной поставке компонентов С-400 "Триумф" Турции.

Кремль был сдержан в комментариях на этот счет. На вопрос журналистов, обращалась ли Турция с предложением начать переговоры о закупках у РФ истребителей Су-35, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Без комментариев. Завтра они же (Путин и Эрдоган) будут на МАКСе. Все там сконцентрировано".

Позже пресс-служба Кремля сообщила, что на повестке переговоров двух президентов в Жуковском будут "вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах".

Между тем ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев говорил журналистам, что компания планирует выйти на договоренности с Турцией по ряду направлений, в том числе по боевой авиации и системам ПВО. Он также отмечал, что с Турцией "есть ряд совместных проектов по разработке перспективных авиационных комплексов".

В "Рособоронэкспорте" заявляли, что Москва и Анкара ведут консультации по авиационной тематике "на различных уровнях, в том числе и на самом высоком". "Мы ведем переговоры и по поколению (истребителей) 4++, и ведем первые пробные консультации по пятому поколению", - говорили в компании-спецэкспортере.

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Страны
Россия
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Продукция
ПАК ФА
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Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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