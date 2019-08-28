ВВС Индии в ближайшее время получат последний самолет ВТА C-17 "Глоубмастер-3"

ЦАМТО, 27 августа. Как сообщает индийский ресурс IDRW.org, компания Boeing Defense в Twitter подтвердила, что 276-й и последний произведенный на мощностях предприятия стратегический самолет ВТА C-17 "Глоубмастер-3" в ближайшее время отправится в Индию и присоединится к 10 ранее переданным ВВС этой страны машинам данного типа.

Последний непроданный C-17 был приобретен Индией после того, как компания Boeing прекратила производство этих самолетов из-за отсутствия новых заказов от ВВС США. Последний C-17 был собран в 2015 году и оставался на хранении в компании Boeing до продажи МО Индии в 2018 году. Перед перегоночным полетом самолет получил специально предназначенное для ВВС Индии оборудование.

Как заявлено, Индия смогла приобрести последний непроданный C-17 на фоне серьезной заинтересованности к этому самолету со стороны Катара и Австралии, на вооружении ВВС которых имеется по 8 "Глоубмастер-3". Первоначально ВВС Индии планировали приобрести еще два C-17, чтобы увеличить численность парка C-17 до 13 ед., но из-за имевших место бюрократических проволочек в итоге самолеты были проданы другим странам. Тем не менее, Индия все еще рассчитывает приобрести 2 бывших в эксплуатации самолета C-17 из резерва ВВС США. Сейчас на хранении в США находится около 18 более старых самолетов "Глоубмастер" с небольшим налетом.

Как сообщал ЦАМТО, ВВС Индии приобрели 10 ВТС C-17A "Глоубмастер-3" в рамках подписанного в 2011 году контракта стоимостью 4,116 млрд. долл. Самолеты были приняты на вооружение в течение 2013-2015 гг. Опцион к контракту предусматривал закупку до шести дополнительных машин. Позднее из-за нехватки финансовых средств планы ВВС Индии по закупке были сокращены до 3 самолетов. Однако Нью-Дели традиционно затянул переговоры о поставке и в результате из-за прекращения корпорацией Boeing выпуска C-17 получил возможность приобрести лишь один т.н. "белый хвост" из 13, собранных компанией на собственные средства в ожидании потенциальных заказов.

Государственный департамент США 26 июня 2017 года одобрил потенциальную поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" одного самолета C-17 "Глоубмастер-3", а также другого оборудования и услуг общей стоимостью до 366,2 млн. долл.

Совет по оборонным закупкам МО Индии (Defense Acquisition Council – DAC) одобрил приобретение дополнительного C-17 в декабре 2017 года.

В марте 2018 года командование ВВС США в рамках программы "Иностранные военные продажи" подписало с компанией Boeing Defense, Space and Security контракт на поставку C-17 "Глоубмастер-3" в уникальной конфигурации для ВВС Индии. Стоимость соглашения составила 262 млн. долл.